Annalisa Chirico | Porto Matteo Salvini in cella A veder com' è

Matteo Salvini a cena in galera. Accompagnato da Annalisa Chirico : Metti una sera a cena. Al ristorante "InGalera". Con Annalisa Chirico, il cappellano del carcere e la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano e altri fra cui Paolo Scaroni e Urbano Cairo. Per Matteo Salvini sarà una serata speciale quella di stasera: il ministro dell'Interno ha accettato l'invito e cenerà tra i tavoli del carcere di Bollate, gustando le pietanze che saranno preparate e servite dai detenuti. L'evento - ...

Non è l'Arena - Annalisa Chirico umilia il grillino : 'Cosa vi siete fatti rimborsare' - storiaccia di soldi : Il tema è l'abolizione dei vitalizi . Se ne parla in studio da Massimo Giletti a Non è l'Arena . A confrontarsi la giornalista Annalisa Chirico e il grillino Giancarlo Cancelleri , che ne esce con le ...

Annalisa Chirico e la bastonata a Roberto Saviano : 'Superato il segno - inaccettabile' : Quando la lezione a Roberto Saviano arriva da una insospettabile, in questo caso Annalisa Chirico . Si parla degli ultimi insulti rivolti da mister Gomorra a Matteo Salvini in seguito alla vicenda ...

Annalisa Chirico - lo scatto in topless nel camerino : un messaggio rivolto a Matteo Salvini : Così Annalisa Chirico accompagna una sua foto in topless nel camerino di un negozio, postata su Instagram e idealmente rivolta a Matteo Salvini , con l'intento di 'sdoganare' il mondo gay, oggi, nell'...

Annalisa Chirico massacra Piercamillo Davigo dopo il delirio manettaro : "Perché ti devi vergognare" : Un assoluto delirio manettaro, quello di Piercamillo Davigo, secondo il quale chi viene arrestato e poi assolto è un "colpevole che l'ha fatta franca". Parole inaccettabili, soprattutto se pronunciate da un consigliere del Csm. Parole, quelle del Davigo molto vicino al M5s, che scatenano Annalisa Ch

Lettera completa e bella ad Annalisa Chirico : Ho fatto una tesi sul pesce martello che, non perché l'ho fatta io, ma è considerata la più bella del mondo. Purtroppo ieri anche l'ultimo pesce martello si è estinto anche se forse ce ne sono ancora ...

Annalisa Chirico - il terribile sospetto sull'arresto dei genitori di Matteo Renzi : una bomba sui giudici : Tra chi si schiera senza indugi al fianco di Matteo Renzi c'è Annalisa Chirico, presidente dell'associazione Fino a prova contraria e da sempre piuttosto vicina all'ex premier. In una nota, la Chirico scrive: "Fino a prova contraria ha un nome che parla da sé: un paese civile attende le sentenze e n

Annalisa Chirico : 'Vado a letto solo con gli italiani. Sono innamorata - ma single' : Il naso l'ho rifatto in una clinica privata, ho speso seimila euro', ha concluso ll'esperta di politica e costume.

Annalisa Chirico : «Il sesso? Solo con gli italiani. Sono innamorata - ma single» : Piccante intervista di Annalisa Chirico alla trasmissione radiofonica “Un giorno da Pecora”. Molti i temi affrontati, tra cui inevitabilmente, quelli sentimentali visti i rumors continui sulla giornalista, sempre più star social. «Sono innamorata, ma non fidanzata. Lui non lo sa… cioè forse gliel’ho fatto capire. Ma io in amore Sono un po’ maldestra, come Bridget Jones». Ma il lui in questione non è Matteo Salvini: ...

Annalisa Chirico/ "Scanzi? Non sono attratta! Salvini è un amico e Montezemolo…" : Annalisa Chirico intervistata ai microfoni di "Un giorno da pecora", ha le idee molto chiare sul genere di uomo che può attrarla comunemente.

Annalisa Chirico - rifatta e innamorata : le parole su Salvini e Montezemolo : Annalisa Chirico è rifatta: la verità sui rapporti con Matteo Salvini e Luca Cordero di Montezemolo Annalisa Chirico è rifatta. La giornalista si è ritoccata il naso, come confessato nel corso di un’intervista al programma radiofonico Un giorno da pecora. “Avevo una gobbina che non mi piaceva. L’ho rifatto in una clinica privata, ho speso […] L'articolo Annalisa Chirico, rifatta e innamorata: le parole su Salvini e ...