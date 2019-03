Whatsapp | le App per spiare le chat dei parenti | ma attenti!

Whatsapp : nuova funzione contro la diffusione di bufale : Una nuova funzione di Whatsapp contro la diffusione di bufale permetterà di individuare i messaggi come "inoltrati di frequente"

Whatsapp si prepara ad aggiungere la Modalità scura : ecco le prime immagini : La Modalità scura arriva anche su WhatsApp, ecco le prime immagini della nuova Modalità, per il momento disponibile solo nelle impostazioni. L'articolo WhatsApp si prepara ad aggiungere la Modalità scura: ecco le prime immagini proviene da TuttoAndroid.

Sfortunatamente Whatsapp si è interrotto : come risolvere : WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, a volte però è soggetta a problemi. Fra questi uno dei più frequenti è quello che genera la finestra di errore del tipo “Sfortunatamente WhatsApp si leggi di più...

Modalità notte su Whatsapp quasi pronta per Android : aggiornamento beta disponibile il 26 marzo : Oggi si compie un passo decisamente in avanti per la Modalità notte su WhatsApp. In queste ore, è stata resa disponibile una nuova beta per Android dell'applicazione di messaggistica nella sua versione 2.19.82: per quanto il tanto atteso dark mode non sia attivato direttamente in app, ci sono tracce effettive delle nuove schermate scure per le chat, la sezione impostazioni, profilo e tutte quelle previste dal servizio. Da tempo gli utenti ...

Whatsapp - ecco come entrare in incognito grazie ad una app : E' possibile entrare in chat su Whatsapp, senza essere visti grazie ad una app scaricabile su Play Store e completamente gratuita. Si chiama Unseen

Il contatore di Whatsapp contro le bufale online : Il servizio di messaggistica Whatsapp, di proprietà di Facebook, ingaggia una battaglia contro la diffusione di false notizie e messaggi violenti, in seguito alle pressioni politiche provenienti da numerosi Paesi e istituzioni. L'azienda ha già sviluppato un contatore che indica all'utente quante volte un messaggio è stato re-inoltrato, oltre a una funzione per la verifica delle immagini, che consente di identificare i fotomontaggi. Tutti e due ...

Whatsapp - regole per farsi ascoltare con un messaggio vocale/ La guida semiseria : Una guida semiseria per WhatsApp con le regole per farsi ascoltare quando si manda un messaggio vocale. Questo è quanto pubblicato da Gq

Messaggi vocali su Whatsapp - le regole da seguire per farti ascoltare davvero : I Messaggi vocali su Whatsapp sono la cosa più comoda e, allo stesso tempo, più fastidiosa che ci sia nella popolare app di Messaggistica. Spesso, sono utili per fare presto e raccontare a voce una storia che richiederebbe decine di parole; altre volte, ti mettono in difficoltà in riunione, al cinema o in un ufficio, dove diventa complesso ascoltare i file senza disturbare gli altri. Insomma, una delizia per chi le invia e una ...

Le truffe viaggiano on line - dalla mail a Whatsapp : Cresce il numero delle truffe perpetrare on line. Attenti alle trappole che viaggiano via mail, whatsapp, ma anche PEC e wi-fi fasulli

Come trasferire foto da Whatsapp a PC : Avete ricevuto delle immagini importanti tramite la nota piattaforma di messaggistica istantanea e adesso vorreste trasferirle sul vostro computer senza compiere operazioni particolari. In questa nuova guida di oggi vi spiegheremo nello specifico Come trasferire leggi di più...

Buona domenica 2019 : immagini e frasi da inviare su Whatsapp : Buona domenica 2019: immagini e frasi da inviare su Whatsapp Auguri Buona domenica, le frasi È (anche) il titolo di un famosissimo brano di Antonello Venditti. Pubblicato nel settembre dell’ormai lontano 1979, la canzone ha dato il titolo ad un album del cantautore romano ed è ancora oggi un brano molto conosciuto. Anche perché viene citato spesso a proposito di un augurio che riguarda il giorno della settimana che per molti coincide col ...

Whatsapp Sniffer : i pericoli dell'app per spiare le conversazioni : 23 Marzo 2019 - WhatsApp è senza dubbio tra le app di messaggistica più usate e popolari nel mondo. Permette di chattare con i propri amici e contatti, ma anche scambiare musica, note vocali, fotografie e altri documenti. Una delle sue peculiarità è l'intuitività, ma allo stesso tempo è ...