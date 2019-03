Piazza federale | tornano i getti d' acqua

swissinfo.ch

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

laregione : Berna, presto di nuovo i getti d'acqua in Piazza federale - bergamo5stelle : Ieri hanno manifestato a Bergamo, in 300 in piazza “per un’Europa federale, democratica e solidale” E’ da qualche… - bergamo5stelle : Ieri hanno manifestato a Bergamo, in 300 in piazza “per un’Europa federale, democratica e solidale” E’ da qualche… -