Huawei P Smart Z o Pro | ecco risoluzione del display e versione di Android; lancio

Huawei annuncia gli occhiali Smart Eyewear - eleganti e alla moda ma anche hi-tech : Fare a meno delle cuffie per parlare al telefono o ascoltare musica per molti sarebbe il massimo. Soprattutto con il caldo estivo, e se si devono per forza indossare gli occhiali. La soluzione hi-tech sono gli occhiali Smart, che integrano microfono e cuffia e comunicano senza fili con lo Smartphone. Contestualmente ai nuovi Smartphone, Huawei ha annunciato la sua proposta di questo accessorio, gli Smart Eyewear. All’apparenza sono comuni ...

Huawei ha presentato i nuovi smartwatch e le cuffie Freelace : (Foto: Huawei) Collateralmente alla presentazione dei nuovi Huawei P30 e Huawei P30 Pro, il colosso cinese ha svelato anche tre nuovi accessori nel corso dell’evento tenutosi a Parigi presso il Convention Center cittadino. Le novità riguardano il settore gli indossabili con i due nuovi smartwatch chiamati Watch GT Active e Elegant insieme a un nuovo paio di cuffie wireless chiamate Freelace che migliorano in qualità e comodità ...

Tutto quanto c’è di nuovo con EMUI 9.1 su smartphone Huawei e su quali modelli arriverà prima : Nella giornata di ieri 26 marzo, EMUI 9.1 ha fatto capolino sui nuovissimi Huawei P30 e P30 Pro. Si tratta di un aggiornamento incrementale rispetto ad EMUI 9, naturalmente sempre basato su Android 9 Pie ma che porta con se pure un gran numero di novità relative a determinate funzioni. I cambiamenti della nuova interfaccia per dispositivi Huawei sono tutti elencati in quest articolo, così come le prime informazioni relativi ai prossimi device ...

Huawei potrebbe accantonare le TV per dedicarsi a grandi smart display : Huawei avrebbe deciso di mettere da parte i progetti relativi al lancio di proprie TV per dedicarsi invece a smart display. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Huawei potrebbe accantonare le TV per dedicarsi a grandi smart display proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancia un’altra sfida ai concorrenti sul terreno degli occhiali smart - disponibili da luglio : A partire dall'estate, Huawei metterà in commercio una linea di occhiali smart realizzati in collaborazione con i coreani di Gentle Monster L'articolo Huawei lancia un’altra sfida ai concorrenti sul terreno degli occhiali smart, disponibili da luglio proviene da TuttoAndroid.

Huawei presenta P30 : lo smartphone che fotografa al buio : Immaginate di trovarvi in una stanza completamente buia e che su una parete ci sia appeso un quadro che voi non riuscite a vedere. Fare una foto di questo oggetto sarebbe un’impresa impossibile a meno di non avere per le mani il nuovo P30 di Huawei. L’azienda cinese è riuscita infatti a realizzare un prodotto dalle caratteristiche tecniche sorprendenti, in un mercato dove gli spazi per l’innovazione apparivano piuttosto limitati. L’elemento ...

Huawei P30 e P30 Pro - smartphone con 4 fotocamere : caratteristiche - prezzo e uscita : Dopo aver chiuso un 2018 con 200 milioni di smartphone venduti, Huawei ricomincia il 2019 puntando sulla sua serie più venduta annunciando i nuovi Huawei P30 e Huawei P30 Pro. Due smartphone che si inseriscono nel solco tracciato dalla casa cinese negli anni precedenti a base di design, fotocamere stellari e prestazioni al top della gamma, cercando di spostare ulteriormente in avanti i propri standard qualitativi. Il risultato è il ...

Huawei P30 - il nuovo smartphone cinese punta su un super-zoom : dal nostro inviato. PARIGI - L'importante è focalizzarsi su un obiettivo. Perciò, mentre è impegnata in una battaglia senza precedenti, che sta dividendo il mondo, per il 5G e quindi per difendere il suo primo business, ancora oggi rappresentato dalle reti, la cinese Huawei non tralascia un'altra delle sue principali vocazioni, che negli ultimi anni le ha ...

Nuovi smartphone Huawei P30 e P30 Pro - non crederete ai vostri occhi : Forse con questo modello si è arrivati al punto di non ritorno: piu’ che uno smartphone, il nuovo Huawei P30, è una fotocamera, potentissima, con cui puoi anche telefonare. Come sempre, in realtà, i Nuovi device della casa di Shenzhen arrivano a serie di tre. E, infatti, oggi, 26 marzo, con un grande evento a Parigi sono stati presentati Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite. E l’accento ancora una volta e piu’ che in passato è sul comparto ...

Huawei P30 e P30 Pro - due nuovi smartphone top di gamma per chi ama le foto : Huawei ha scelto la cornice di Parigi per presentare i due nuovi smartphone P30 e P30 Pro, successori dei modelli dello scorso anno P20 e P20 Pro. La filosofia di base è la stessa: puntare sulla fotografia usandola come arma per battere la concorrenza. Per quanto riguarda il P30 Pro le novità sono molte e promettenti. Meno pretenzioso il P30, che condivide con il fratello maggiore alcune caratteristiche tecniche, ma non il comparto ...

HONOR 20 - 20 Pro - Huawei P Smart Z e Y5 2019 potrebbero presto arrivare in Europa : Quattro nuovi Smartphone Android sarebbero passati dalla certificazione della EEC russa: ecco ciò che sappiamo su HONOR 20, HONOR 20 Pro, Huawei P Smart Z e Huawei Y5 2019. L'articolo HONOR 20, 20 Pro, Huawei P Smart Z e Y5 2019 potrebbero presto arrivare in Europa proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 26 marzo : HONOR View20 - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy A50 e non solo : oggi sono in offerta HONOR View20, Huawei Mate 20 Pro e Lite, Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 26 marzo: HONOR View20, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy A50 e non solo proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei P Smart+ 2019 : nuovo comparto fotografico e prezzo sempre OK : Abbiamo provato Huawei P Smart + 2019, arriva dopo poche settimane dal P Smart (senza +) e corregge il comparto fotografico deludente. Ora ne varrà la pena? L'articolo Recensione Huawei P Smart+ 2019: nuovo comparto fotografico e prezzo sempre OK proviene da TuttoAndroid.

Huawei Enjoy 9S e Huawei Enjoy 9e ufficiali in Cina - due smartphone già visti in Europa : Huawei ha presentato ufficialmente in Cina i nuovi Huawei Enjoy 9S e Huawei Enjoy 9e, già commercializzati in Europa come P Smart+ 2019 e Y6 2019. L'articolo Huawei Enjoy 9S e Huawei Enjoy 9e ufficiali in Cina, due smartphone già visti in Europa proviene da TuttoAndroid.