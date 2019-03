Gli USA testeranno un motore aeronautico nucleare in orbita

Funzioni cognitive nella pre-menopausa : il ruolo deGli antidepressivi : Con il termine premenopausa si indica il periodo che precede la menopausa definita come l'assenza da almeno un anno del ciclo mestruale. Questo periodo ha una durata variabile: secondo le stime dell'...

Borsa Usa - Gli ottimisti non mancano : Secondo alcuni economisti l'economia Usa ancora non e' alla fine di un ciclo di espansione, quello iniziato 10 anni fa circa, piuttosto avrebbe appena superato la fase mediana. Il Credit Suisse ha ...

Debiti e - poco - risparmio : le vulnerabilità delle famiGlie Usa : Questo, anche se per adesso non è ragione di allarme, invita a riflettere sulle possibili conseguenze di un rallentamento dell'economia americana. O peggio, di una recessione. Ricevi aggiornamenti su ...

Gli hacker hanno usato Gli aggiornamenti Asus per infettare i computer : Per almeno cinque mesi, da giugno a novembre del 2018, la società tecnologica Asus ha rilasciato a sua insaputa una backdoor - codice malevolo che consente l'accesso dall'esterno a un attaccante - nei computer di migliaia di clienti, attraverso il sistema di aggiornamento automatico dei propri prodotti. La scoperta è stata fatta dai ricercatori Kaspersky, che hanno individuato due server di Asus, ai quali probabilmente degli hacker hanno avuto ...

Uefa - il Montenegro sotto inchiesta per accusa di razzismo nei confronti deGli inglesi : L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Montenegro, accusato di comportamento razzista ai danni dei giocatori inglesi in occasione del match che si è disputato lunedì sera e ...

Incendio boschi di Monreale : arrestati un forestale e il fiGlio con l’accusa di incendio boschivo e furto : A distanza di 5 anni, arrestati un forestale e il figlio per gli incendi nei boschi di Monreale I boschi di Monreale devastati dalla fiamme, arrestati un forestale palermitano e il figlio „distanza di quasi due anni i carabinieri hanno scoperto gli autori di diversi incendi che avevano devastato i boschi di Monreale. A finire in … Continue reading incendio boschi di Monreale: arrestati un forestale e il figlio con l’accusa di ...

Alda D’Eusanio - la moGlie di Kaspar ancora furiosa : Nicoletta dice la sua : Alda D’Eusanio, la moglie di Kaspar Capparoni furiosa dopo la puntata dell’Isola dei Famosi: Nicoletta Larini la sostiene Continua lo scontro tra Alda D’Eusanio e Veronica Maccaroni, la moglie di Kaspar Capparoni. Le due si sono già scontrare all’interno dello studio dell’Isola dei Famosi in diretta. Il motivo? Secondo l’attore, l’opinionista farebbe delle battute poco […] L'articolo Alda ...

Gli spettacoli classici a Siracusa - presentazione anche a Roma e Milano : La Fondazione Inda presenterà la Stagione 2019 e ufficializzerà i nomi degli attori e degli artisti coinvolti negli spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa nel corso di due conferenze stampa, la prima a Roma, martedì 2 aprile alle 11,30, nella Sala Spadolini del Ministero per i Beni e le Attività culturali, ...

Liguria - incendio a Cogoleto : chiusa la A10 - decine le famiGlie evacuate : Quella appena trascorsa, per gli abitanti di Cogoleto, centro del ponente genovese, è stata una notte d'inferno. Ieri, intorno alle 23, sulle alture in località Capieso è divampato un incendio boschivo, alimentato anche dal forte vento che da ieri pomeriggio spazza la regione. Ora, la situazione è in via di miglioramento, ma nelle scorse ore si è dovuto provvedere ad evacuare una cinquantina di famiglie e si è dovuto chiudere un tratto ...

Isola dei Famosi - la D'Eusanio massacra Kaspar Capparoni e la moGlie : "C'è l'altra iena qui" - caos in diretta : Quella dell’Isola dei Famosi di ieri 24 marzo è stata una puntata in parte burrascosa a causa dei molteplici battibecchi. Uno tra questi quello scoppiato tra l’opinionista Alda D’Eusanio, il naufrago Kaspar Capparoni e la moglie di questo Veronica Maccaroni. In realtà è iniziato tutto una settimana

USA - sbranata dai suoi pitbull mentre Gli porta il cibo : muore giovane madre di 2 bimbi : Johana VIllafane, una giovane donna di appena trentatré anni, madre di due bambini, ha perso tragicamente la vita nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America, precisamente in Texas. Il tragico episodio è avvenuto all'interno di una struttura veterinaria della zona: la donna si trovava lì perché stava portando da mangiare ai suoi due cani di razza pitbull. Improvvisamente, però, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, è stata ...

"Li ho presi in giro". Ora Gli intellettuali devono chiedere scusa : "E h sì, dottore, io li ho praticamente presi in giro per trent'anni". L'ultimo sberleffo, nell'interrogatorio davanti al pm milanese Alberto Nobili, Cesare Battisti l'ha riservato a loro: agli intellò, gli scrittori di fama, i filosofi raffinati, i politici progressisti e le dame della buona società che per anni ne hanno fatto un'icona delle ingiustizie borghesi. Gente che non aveva letto una riga degli atti processuali a suo carico - quegli ...

Liverpool : abusata dal nonno - ragazza lo denuncia e viene rinnegata dalla famiGlia : A Liverpool, nel Regno Unito, una ragazzina è stata abusata dal nonno paterno sin dall'età di tredici anni. A rendere ancora più difficile la drammatica situazione della ragazza, oggi 23enne, è il fatto che quando ne ha parlato in famiglia non è stata creduta e nel momento in cui ha mostrato le prove la famiglia l'ha rinnegata. abusata dal nonno paterno da quando aveva 13 anni La ragazza, Jade Edwards, ha subito violenze da parte del nonno ...

I nuovi servizi di Apple? Parlano aGli USA e non al resto del mondo : (foto: Getty Images) Se vuoi essere veramente globale, non puoi essere anche così dannatamente locale. Oppure rischi di confonderti e credere che l’America sia tutto il mondo (e non è così, come insegna tra l’altro la dimensione del mercato cinese). Il keynote dei servizi di Apple, quello in cui si porta a compimento un sogno decennale di reinventare la televisione, si mostrano i grandi talenti coinvolti, si esibiscono le grandi ...