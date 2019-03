Europee | la delusione dei Verdi dopo l addio di Pizzarotti ' Ci avevano cercato loro

repubblica

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Ambiente Clima, manifestazioni in tutto il mondo. Gli studenti invadono le piazze: "Solo in Italia un milione" Lunedì prossimo iannunceranno simbolo, nome, alleati e personalità in lista per l'...

divorex82 : RT @lievemente: @HuffPostItalia Delusione? ?? Malgrado la campagna denigratoria h/24, il #M5S ha guadagnato 7 punti ed è il primo partito se… - Ghibli380 : RT @lievemente: @HuffPostItalia Delusione? ?? Malgrado la campagna denigratoria h/24, il #M5S ha guadagnato 7 punti ed è il primo partito se… - GiovanniZanutt2 : RT @lievemente: @HuffPostItalia Delusione? ?? Malgrado la campagna denigratoria h/24, il #M5S ha guadagnato 7 punti ed è il primo partito se… -