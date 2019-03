Audrey Bouetté ed i motivi dell’addio a Iannone | l’ex di Andrea torna sull’argomento

L’ex di Iannone punzecchia Belen Rodriguez - l’affronto di Audrey Bouettetiger : “più bella di lei” [GALLERY] : Audrey Bouettetiger e la frecciatina social a Belen Rodriguez: tra le storie Instagram dell’ex di Iannone spunta l’affronto alla sexy argentina Audrey Bouettetiger è stata protagonista del gossip nelle ultime settimane. L’ex ombrellina è stata per un brevissimo periodo legata sentimentalmente ad Andrea Iannone, noto anche per essere stato fino a quest’estate l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Dopo aver chiuso ...

Andrea Iannone ai titoli di coda con Audrey Bouetté : Non c'è pace per Andrea Iannone o, perlomeno, lui non riesce a crearsela, dopo la sua rottura con Belen Rodriguez . Qualche giorno fa, infatti, sul web e sui giornali di gossip era spopolata la ...

Iannone e Audrey Bouetté non stanno più insieme : parla la modella : Andrea Iannone e Audrey Bouetté non stanno più insieme: la modella racconta la sua verità Ieri le foto di Andrea Iannone e Audrey Bouetté pubblicate dal settimanale Chi avevano fatto, in poche ore, il giro del web. Nel giornale diretto da Alfonso Signorini la modella era stata presentata come la nuova fidanzata di Iannone. A poche […] L'articolo Iannone e Audrey Bouetté non stanno più insieme: parla la modella proviene da Gossip e Tv.

Chi è Audrey Bouetté - la nuova fiamma di Iannone : Si chiama Audrey Bouetté la nuova fiamma di Iannone che ha definitivamente cancellato Belen dalla mente del campione di MotoGp. Segni particolari: francese e bellissima, Audrey è una star nel suo paese ed è stata paparazzata a Milano in compagnia di Iannone. Negli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, la modella abbraccia il pilota mentre sono in un bar, fra sguardi complici e tenerezze. La top transalpina è nota per essere stata ...

MotoGp – Iannone conferma la storia con la sexy Audrey Bouetté : il pilota volta pagina dopo Belen : Andrea Iannone ritrova il sorriso accanto alla bellissima modella francese Audrey Bouetté, dopo la storia con Belen Rodriguez un nuovo amore nella vita del pilota di MotoGp dopo l’addio a Belen Rodriguez, Andrea Iannone volta pagina. A conquistare il cuore del pilota di MotoGp Audrey Bouetté, avvistata con il motociclista dell’Aprilia Racing a San Siro in occasione del derby di Milano. dopo i vari indizi social e le apparizioni ...

Andrea Iannone esce allo scoperto con la modella francese Audrey Bouetté (FOTO) : Terminata la storia con Belen Rodriguez ormai da qualche tempo, Andrea Iannone si 'rimette in moto' verso nuovi lidi sentimentali. Così dopo un periodo passato in sordina in cui non si notava nulla di nuovo all'orizzonte - nonostante diversi presunti flirt - il motociclista torna a vedere il sereno grazie alla modella francese Audrey Bouetté. I due sono stati pizzicati insieme dal settimanale Chi mentre si scambiano coccole, si abbracciano e ...

Andrea Iannone si è fidanzato con la modella Audrey Bouetté : Andrea Iannone si è fidanzato e dopo aver archiviato la lunga relazione con Belen Rodriguez adesso fa coppia fissa con Audrey Bouetté . Il campione ha deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova ...

Andrea Iannone per 'Chi' prova a dimenticare Belen Rodriguez con 'La Tigre' Audrey Bouetté : Sono passati pochi mesi da quando Andrea Iannone è stato lasciato da Belen Rodriguez: in questo periodo, tutti i giornali di gossip hanno scritto che il pilota ha sofferto tantissimo per la separazione e che ha fatto fatica a staccarsi dall'argentina e da tutti i membri della sua famiglia. Oggi, però, il motociclista è stato paparazzato in compagnia della bellissima Audrey Bouetté, una modella francese che sembra aver restituito il sorriso al ...

Iannone felice con Audrey Bouetté : ma non dimentica i Rodriguez : Andrea Iannone e la nuova fidanzata Audrey Bouetté Andrea Iannone ha una nuova fidanzata. Dopo i gossip degli ultimi mesi la conferma è arrivata dal settimanale Chi. Il pilota ha deciso di non nascondersi più e nei giorni scorsi è uscito allo scoperto con la nuova fiamma. Si tratta dell’affascinante Audrey Bouetté, modella francese di […] L'articolo Iannone felice con Audrey Bouetté: ma non dimentica i Rodriguez proviene da Gossip e ...