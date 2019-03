Assoluti di sci alpino | Marta Bassino fa il bis come Nadia Fanchini | oro per la

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Dopo, anchefa il bis centrando l’oro in combinata aglidi Cortina Terza medaglia e secondo trionfo perai Campionati Italiani. Dopo la doppietta di, che ha trionfato in discesa e superG in due giorni consecutivi, anche la piemontese concede il bis e dopo aver vinto la medaglia d’oro nel gigante di Cortina la settimana scorsa, fa altrettanto nella combinata di Passo San Pellegrino, succedendo nell’albo d’oro a Johanna Schnarf, quest’anno assente per infortunio., che si era classificata terza nel superG del mattino alle spalle die Sofia Goggia, è partita in realtà in testa nello slalom, perché le sue due colleghe del gruppo di Coppa del mondo non hanno affrontato la manche tra i pali stretti. Così la 23enne portacolori dell’Esercito non ha avuto ...

Fisiofficial : Che doppietta: @NFanchini trionfa anche in superG agli Assoluti - milieurural : Anche Marta Bassino fa il bis: è oro in combinata agli Assoluti. Festa anche per Pizzato e Nogler Kostner nelle cat… - ilnazionaleit : Sci alpino femminile - Marta Bassino fa il bis, oro nella combinata agli Assoluti -