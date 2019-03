Serie A Inter | Icardi torna ad allenarsi con i compagni

Inter-Lazio e Roma-Napoli sono i big match della 29esima giornata di Serie A : Il 29mo turno di serie A prevede due gare di notevole interesse e cioè Inter-Lazio e Roma-Napoli, entrambe importanti per quanto riguarda la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, dunque, la parte alta della classifica. Inter-Lazio si giocherà alle ore 20:30 del 31 marzo e sarà trasmessa da Sky, Sky Go (streaming) e, in radio, su Radio Uno Rai. ...Continua a leggere

Calcio femminile - Inter promossa in Serie A. Le nerazzurre battono l’Arezzo e fanno festa : L’Inter ha conquistato la promozione nella Serie A di Calcio femminile. Le nerazzurre hanno sconfitto l’Arezzo con un roboante 6-0, hanno infilato la 17esima vittoria in altrettante partite e possono così festeggiare il salto di categoria. Le ragazze di De La Fuente, trascinate da un folto pubblico, hanno completato un percorso netto e il prossimo anno saranno tra le grandi pronte a lottare per traguardi importanti contro Juventus, ...

Juventus-Inter - ennesima sfida di mercato per la sorpresa della Serie A : Juventus-Inter, nuova sfida di mercato. I due top-club italiani si contendono ancora una volta un obiettivo. Il nome è quello del centrale della Sampdoria Andersen, sorpresa di questo campionato. Qualità in fase di impostazione, capacità nel gioco aereo, attenzione in marcatura: sono queste le principali doti del talento blucerchiato, la cui valutazione è esplosa negli […] More

Serie D - i risultati della 28e 32giornata : ko interno del Cesena - 0-0 del Bari : ... Adriese 56, Union Feltre 53, Campodarsego 47, Virtus Bolzano 45, Delta Porto Tolle 41, Este 39, Montebelluna 37, Cjarlins Muzane 36, Chions 34, Belluno 33, Cartigliano 33, Sandonà 31, Sport Club St. ...

Serie A in Cina - lo sdegno di Astorre (PD) : “E’ una follia - il governo intervenga” : Fa rumore la notizia rimbalzata quest’oggi, pubblicata dal Financial Times, in merito al progetto di far disputare una partita del campionato italiano in Cina al centro degli accordi tra China media Group e i vertici del calcio italiano. A questo proposito si è espresso su Facebook il senatore del Pd Bruno Astorre, che ha manifestato tutta la sua indignazione verso una scelta senza precedenti: ”Se la notizia di giocare una ...

Serie A - Inter : incontro Marotta-Zhang in corso a Roma : ... Beppe Marotta e Alessandro Antonello , rispettivamente amministratore delegato sport e corporate della sua società. Il numero uno del fondo Suning , accompagnato da suo figlio Zhang jr , mancava da ...

Serie A - i big match della 29a giornata sono Inter-Lazio e Roma-Napoli : Dopo il doppio impegno della Nazionale contro Finlandia e Liechtenstein per le qualificazioni a Euro 2020, tornerà il massimo campionato di calcio, che anche quest'anno è dominato dalla corazzata Juventus. Il 29° turno di Serie A vede in programma due partite di cartello: si tratta di Inter-Lazio e Roma-Napoli, entrambe importantissime per la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League....Continua a leggere

Serie A Inter - verso il rientro in gruppo di Icardi : MILANO - Si va verso una nuova schiarita nella telenovela Icardi . Domani infatti l'ex capitano dell' Inter , terminate le cure al ginocchio, dovrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni per la ...

Serie A - giudice sportivo. Inter - curva "ammonita". Torino - Aina fuori tre turni : In virtù di quanto accaduto durante il derby contro il Milan, il giudice Sportivo ha imposto all'Inter di disputare una partita con il secondo anello verde senza spettatori. La sanzione però è sospesa ...

'Il caso Ziqqurat' - la prima web Serie interattiva italiana. Con Tonio Cartonio - : ... «Da quando personaggi come Tonio CarTonio della Melevisione e Sonia Ceriola de La posta di Sonia sono scomparsi dalle scene, il pubblico di Internet ha sempre cercato dei risvolti di cronaca nera». ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : sanzione contro un settore dell’Inter - Torino stangato! : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 marzo 2019 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Internazionale, assiepati nel settore ...

Netflix - Serie tv interattiva : il destino di Bear Grylls nelle mani del pubblico : Wild' saremo di fronte a un'ambientazione da reality show: Bear Grylls, alpinista nordirlandese classe 1974, è infatti diventato famoso in tutto il mondo come esperto di sopravvivenza e come ...

Quote Serie A - l’Inter scavalca il Milan per la zona Champions : Si è da poco conclusa una giornata molto importante valida per il campionato di Serie A, il turno si è concluso con il botto e con il successo dell’Inter nel derby contro il Milan, controsorpasso in classifica della squadra di Luciano Spalletti. L’arrivo tra le prime quattro dell’Inter è valutato 1,25 dagli analisti Snai mentre nonostante la sconfitta nel derby, il Milan resta comunque l’altra grande favorita per ...