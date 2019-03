Salvini si è convinto | Ramy avrà la cittadinanza italiana Di Maio | “felice di aver

Cittadinanza a Ramy - sì di Salvini : «Come mio figlio». Di Maio : «L’ho convinto io» : Il ministro dell'Interno dice sì alla Cittadinanza italiana al bimbo eroe: «Per atti di bravura e coraggio le leggi si possono superare»

Di Maio : "Su Ramy ho convinto Salvini" : 16.16 "Nei giorni scorsi avevo inviato una lettera ai ministeri competenti per chiedere di conferire la cittadinanza per meriti speciali al piccolo Ramy. Sono felice di aver convinto anche Salvini. Questo è un Paese che vale molto più della semplice indignazione". Lo precisa il vicepremier, Di Maio. E per il ministro della Giustizia Bonafede:"Questa è l'ennesima dimostrazione di come questo governo possa viaggiare compatto con i cittadini". ...

Matteo Salvini gela l'M5s : 'Non sono convinto dall'analisi costi-benefici sulla Tav' : ... 'La controanalisi del professor Coppola sulla Tav, secondo cui i benefici sopravanzano i costi per un valore fino a 2,4 miliardi di euro, è la sconfessione tecnica della relazione politica ...

