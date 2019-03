calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) ' Per me l'allenatore deve essere il punto di riferimento della società, la rappresenta in toto - ha aggiunto parlando in un'intervista a Sky Sport ad Amsterdam a margine dell'assemblea dell'Eca - Al ...

zazoomblog : Napoli l’annuncio di De Laurentiis: “Ancelotti a vita in panchina” - #Napoli #l’annuncio #Laurentiis: - Bakeky_annunci : SALES MANAGER CAMPANIA- AGENTE SETTORE COIFFEURE - Azienda - Napoli - Bakeky_annunci : RESPONSABILE COMMERCIALE PER S.P.A. - T21A7841 - Azienda - Napoli -