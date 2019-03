Merkel e Macron invocano l' Ue sulla Cina | ma l' Ue non c' è | niente bando per Huawei

huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019) Nel giorno dell'incontro di Xi Jinping a Parigi con Emmanuel, Angelae Jean Claude Juncker, la Commissione Europea sfodera le sue 'comunicazioni' sul 5G, la nuova rete di telecomunicazioni che promette di rivoluzionarci la vita. La squadra Juncker si riunisce a Strasburgo, come per ogni plenaria, senza il presidente, evidentemente impegnato a Parigi. Ma ciò che viene deciso qui a Strasburgo stride con l'appello lanciato dalla capitale francese.e Juncker chiedono un metodo europeo nei confronti del rivale cinese, danno insomma una lezione di bon ton istituzionale all'Italia che sabato scorso ha firmato in solitaria il Memorandum of Understanding con il presidente cinese. Ma il metodo europeo, nei fatti, non c'è: le regole non lo permettono.L'Ue non sono gli Stati Uniti d'America, come ben si sa. Non c'è un Donald Trump che possa ...

ivanscalfarotto : Dopo essere passato come in Italia come il coltello nel burro, #XiJinping va ora a negoziare con chi difende gli in… - fattoquotidiano : Xi a Parigi, l’Italia è il convitato di pietra. Macron: ‘Partner rispettino unità dell’Ue’ Merkel: ‘Via Seta, serve… - TgLa7 : A Parigi il vertice con Xi di Macron e Merkel (più Juncker). Italia esclusa -