Le navi dei migranti continuano ad attraccare nei nostri porti aperti

Il guru dei navigator scelto da Luigi Di Maio vuole viaggiare solo in business class : Domenico Parisi, neopresidente M5S dell’Anpal, sta conducendo una sua personale battaglia sui rimborsi degli aerei per tornare a casa. Negli Stati Uniti Reddito di Cittadinanza, perché sarà un flop " "Ho cercato lavoro in Mississippi: mi hanno offerto un posto come cappellano militare" "

Reddito di cittadinanza - c’è il rischio che i navigator siano più preparati dei loro capi : di Francesco Giubileo* e Francesco Pastore Il 12 marzo il governo e le Regioni hanno siglato un accordo per “sbloccare” il delicato tema dei navigator, ovvero dei “motivatori/tutor/coaching” che svolgeranno un ruolo fondamentale nel delicato processo di ricollocazione dei destinatari del Reddito di cittadinanza. La versione originale, pensata dal professor Mimmo Parisi, appena nominato Presidente dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive ...

Caso Diciotti - il capo di gabinetto di Salvini smentisce il tribunale dei ministri : "Allarme generale su possibilità di radicalizzati sulle navi" : C'era un "allarme generalizzato" sulla possibile infiltrazione di soggetti radicalizzati in Italia attraverso i barconi: nel Caso della nave Diciotti non c'era un "allarme specifico", ma "il modello di comportamento" del Viminale teneva conto del pericolo: "c'è il tema di proteggere le frontiere".È quanto detto ai magistrati di Catania - si legge sul verbale secretato risalente allo scorso 12 novembre - dal prefetto Matteo ...

Scoperto l’astrolabio più antico del mondo : il rarissimo strumento di navigazione è da Guinness dei primati : Era a bordo delle navi portoghesi di Vasco de Gama all’epoca del suo secondo viaggio in India l’astrolabio più antico del mondo, e la sua datazione risale agli anni compresi fra il 1496 e il 1501. Mancava solo un dettaglio: confermare la sua autenticità, cosa che è stata dimostrata dall’università britannica di Warwick ed ha valso all’oggetto per l’individuazione dei corpi celesti il Guinness dei ...

LA POSTA DEI LETTORI / Caro Vicesindaco….perchè? Sbagliato strumentalizzare celebrazione Mecnavi : Mi spiace aver sentito oggi, durante la commemorazione dell'anniversario della morte sul lavoro di 13 persone, ragazzi e anche amici, parole di propaganda politica, mentre proprio la politica sarebbe dovuta restare ai margini di questa cerimonia. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Affermare che 'il nostro governo, non sostenendo lo sviluppo attraverso i mancati investimenti sulle ...

Il naufragio dei navigator : Dovevano essere gli artefici principali della rivoluzione, negli annunci ripetuti per mesi da Luigi Di Maio. E invece finiranno con l’essere incaricati di “svolgere le azioni di assistenza tecnica”, e null’altro. Questo, stando all’intesa raggiunta tra il governo e le regioni, saranno alla fine i “n

Reddito di cittadinanza - la protesta dei precari Anpal : 'Formeremo 3mila navigator e siamo senza futuro' : âIl mio futuro? Non ci spero piùâ: lo dice ridendo Mimma, precaria dellâAnpal Servizi, la società che si dovrà occupare della...

Reddito di cittadinanza - la guerra dei precari per il posto di navigator : È guerra tra precari all' Anpal Servizi . guerra tra navigator presenti e futuri. I primi sono 651, dei quali soltanto 120 con contratto a tempo determinato, mentre gli altri sono tutti Cococo. Per la ...

Parte la selezione dei 'navigator' per dare un lavoro a chi riceve il reddito di cittadinanza : Sono attesi circa 60 mila candidati. Per chi supererà la selezione è atteso un contratto biennale. Ma è botta e risposta fra Di Maio e le regioni che rivendicano le loro competenze in materia

Reddito di cittadinanza - bando per organizzare la selezione dei navigator : previsti 60mila candidati : Laurea magistrale e voto alto. Per i candidati al ruolo di navigator, in assenza dell’accordo con le Regioni, manca ancora il bando per il reclutamento ma è arrivato quello per scegliere la società che dovrebbe selezionarli e cominciano a chiarirsi i requisiti per partecipare alla prova di selezione. Nel capitolato tecnico si legge che la prova selettiva per arruolare le persone che dovrebbero guidare i beneficiari del Reddito di cittadinanza ...

Primo giorno del reddito - niente code. Resta il nodo dei navigator : E Resta poi il nodo fondamentale: per evitare che il reddito si dimostri solo una misura assistenziale è essenziale innanzitutto che l'economia italiana sia in grado di offrire posti di lavoro. E di ...

Reddito di cittadinanza : è caos sui controlli. E le assunzioni dei navigator sono lontane : Si parte il 6 aprile, ieri a tarda ora l'Inps ha pubblicato il modulo per fare domanda, e i nodi da risolvere sono ancora tanti. Ma ieri il Reddito di cittadinanza e l'anticipo pensionistico di Quota ...

Mancano navi oceanografiche - a rischio lavoro dei geologi marini : L'articolo Mancano navi oceanografiche, a rischio lavoro dei geologi marini proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Mancano navi oceanografiche - a rischio lavoro dei geologi marini : Roma, 21 feb., askanews, - Mancano navi adeguate per svolgere il compito di ricerca scientifica proprio dei geologi marini: è questo il grido d'allarme lanciato al terzo convegno dei geologi marini ...