Juve | blindare Kean a tutti i costi Che coppia con Chiesa

Juve - è ora di blindare Kean : vicinissimo il rinnovo di Mandzukic - non quello di Costa : Moise Kean è l'uomo del momento: il giovanissimo attaccante Juventino si sta infatti facendo notare grazie a delle prestazioni importanti. Finora con la maglia della Juve non ha avuto tante occasioni per mettersi in mostra, ma nonostante ciò, quando è stato chiamato in causa, si è sempre fatto trovare prontissimo. Tanti club importanti hanno messo gli occhi sul grande talento classe 2000. Ecco quindi che Fabio Paratici ed il suo entourage, hanno ...

Juve pronta a blindare Kean - : Esploso con la maglia della Nazionale, Kean sta diventando un giocatore stimato da tanti club importanti. La Juventus non intende rischiare di perdere la giovane stella e sta pensando di blindarla con ...

Juve - Paratici vuole blindare Emre Can : Marotta potrebbe sfruttare clausola per acquisto : La Juventus è pronta a programmare sul mercato anche la prossima stagione e, dopo l'arrivo di Ramsey, si appresta a rinforzare anche la difesa, con innesti giovani e di qualità. I media parlano soprattutto di Romero, difensore del Genoa, di De Ligt dell'Ajax e di Ruben Dias del Benfica. Necessità però riguardano anche alcuni rinnovi di contratto per i giocatori della Juventus, con alcuni in scadenza nel 2020, fra tutti Moise Kean, la giovane ...

Zaniolo-Juventus, novità sul futuro del trequartista della Roma e della Nazionale da Niccolò Ceccarini, direttore di RMC, all'interno dell'editoriale odierno per Tuttomercatoweb. Monchi intende proporre il rinnovo al giocatore, finito nel mirino non solo della Juve ma anche del Real Madrid. Nicolò Zaniolo ha tutto per diventare un grande giocatore.