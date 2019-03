Italia-Liechtenstein stasera in tv | a che ora inizia e su che canale vederla Programma e

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019)(ore 20.45) si giocherà, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri, reduci dal successo per 2-0 contro la Finlandia, vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva e partiranno con tutti i favori del pronostico allo Stadio Tardini di Parma: i ragazzi del CT Roberto Mancini hanno trovato grande entusiasmo e non potranno permettersi errori contro la compagine più modesta dell’intero raggruppamento, bisognerà cercare di segnare più di un gol anche per il bene dello spogliatoio ma non ci potremo permettere di sottovalutare l’avversario.L’scenderà in campo col 4-3-3, Kean guiderà nuovamente il tridente offensivo come era già successo tre giorni fa contro la Finlandia. Il giovane attaccante punterà a segnare nuovamente dei gol, ma attenzione a Fabio Quagliarella che tornerà titolare dopo una lunga ...

