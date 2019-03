Il pd di Zingaretti riparte dal simbolo e dal “campo largo” del centrosinistra

Il "nuovo" Pd di Zingaretti? Riparte dal "vecchio" Pisapia : Non solo la scelta della nuova sede. In queste ore, Nicola Zingaretti è al lavoro sulla questione più spinosa della sua prima fase da segretario del Partito Democratico: la composizione delle liste per le Europee di maggio. Le elezioni incombono e il centro-sinistra vuole sfruttare questo appuntamento elettorale per costruire un'opposizione credibile al fronte sovranista guidato dalla Lega di Matteo Salvini. Per constrastarlo in modo efficace, ...

Zingaretti riparte dalla Tav : va fatta. Liste europee e nuovi alleati i nodi del neo segretario Pd : Nicola Zingaretti ha scelto la Tav come primo atto da segretario Pd. E così è andato a Torino per parlare di infrastrutture, blocco dei cantieri, indotto, imprese, posti di lavoro. "La Tav è un simbolo nazionale di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro di un grande paese come l'Italia", ha detto il neosegretario dando subito seguito alle parole di ieri, dopo la vittoria ai gazebo. "Siamo convinti di poter mettere in ...

Via i popcorn - Zingaretti riparte da Tav e ambiente : per le europee dialogo con i Verdi - idea Cucchi candidata all'Europarlamento : ... sì alla Tav, tema diventato ormai simbolo anche delle divisioni nel governo gialloverde, tema che è esempio di tutti i cantieri da sbloccare per far ripartire gli investimenti e dunque l'economia ...