Francia | PIL confermato in crescita nel 4° trimestre 2018

Le qualificazione a Euro 2020… in pillole : gli ex ‘italiani’ in Moldavia-Francia : Si giocano importanti match validi per la qualificazione a Euro 2020, domani in campo la Moldavia contro la Francia, partita che si disputerà allo Stadionul Zimbru di Chisinau, presenti molti calciatori che hanno preso parte alla Serie A. Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps ha giocato con la maglia bianconera della Juventus dal 1994 al 1999 in 178 partite, di cui 124 in Serie A, registrando 4 gol e un assist in 14.626 ...