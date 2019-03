Ex Ilva | Costa | disposti rivedere Aia

Ex Ilva - Arpa Puglia : “Dati diossina come prima del 2012”. Assessore all’Ambiente : “Preoccupati”. Costa : “Via l’immunità” : I livelli di diossina nella masseria del Carmine, quella vicina allo stabilimento Ilva di Taranto, sono tornati ai livelli “tipici” degli “anni antecedenti al 2012”. L’ Arpa Puglia conferma, nel corso di un incontro convocato per analizzare i report delle centraline della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, l’allarme lanciato dal coordinatore dei Verdi, Angelo Bonelli, e dal consigliere comunale ...

Ex Ilva : associazioni a Costa - si dimetta : ANSA, - TARANTO, 05 MAR - "Apprendiamo che, contemporaneamente alla chiusura di due scuole e l'interdizione della Salina Grande della città di Taranto, il ministro dell'Ambiente Costa invita a non ...

Ex Ilva - sindacati scrivono a Di Maio e Costa : “Bonifiche a Taranto ferme : non c’è un progetto né una data d’inizio” : I lavori di bonifica dell’ex Ilva sono fermi, non c’è un real progetto né una data di inizio. Nonostante le risorse siano già stanziate. È quanto denunciano Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm di Taranto in una lettera inviata a Luigi Di Maio e Sergio Costa nella quale viene chiesto al governo di convocare un tavolo ministeriale per definire un piano che consenta di “partire il prima possibile” secondo quanto previsto ...