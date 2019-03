Euro | dopo 20 anni di errori potrà sopravvivere?

Borsa - Europa respira dopo due sedute in calo - Milano +0 - 38% : ...38 per cento dell'indice Ftse-Mib, in un quadro dei mercati europei in recupero dopo due sedute consecutive di ribassi, apparentemente legati ai crescenti segali di indebolimento dell'economia ...

Borse Europa risalgono dopo quattro sedute - ma timori per crescita : Le Borse europee recuperano un po' di terreno oggi dopo quattro sedute in perdita, anche se l'umore degli investitori rimane fragile a causa di preoccupazioni per l'affievolimento dell'economia, l'incertezza sulla Brexit e l'eventuale recessione negli Usa.

Prima i voti - poi i tagli. Sulle pensioni d'oro rinvio al dopo Europee : Il governo gioca con i tempi. Lo ha fatto con la perequazione (cioè il recupero dell'inflazione in versione decurtata) rinviandola e spostando in avanti il recupero delle somme impropriamente incassate nei primi mesi dell'anno.Ma, a quanto pare, lo farà anche con il taglio alle pensioni d'oro che sarà rinviato a dopo le elezioni, anche se a detta degli stessi esponenti dell'esecutivo riguarda solo poche migliaia di "pensionati di platino". Sono ...

Noleggio a breve termine - Tariffe più trasparenti dopo l'intervento della Commissione Europea : Come già accaduto nel mondo delle prenotazioni dei biglietti aerei e degli hotel, anche il settore dellautoNoleggio si muove per offrire più trasparenza, come richiesto dalla Commissione europea e dalle autorità dell'Unione per la tutela dei consumatori. Le cinque compagnie leader del settore, che da sole coprono più dei due terzi dei noleggi nel Vecchio continente (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz e Sixt) hanno infatti modificato, o stanno ...

Volley : Cev Cup - Trento in Turchia per tornare - dopo otto anni - a vincere in Europa : GLI AVVERSARI - Il Galatasaray attende i Campioni del Mondo di fronte al proprio pubblico forte di un ruolino di marcia casalingo in 2019 CEV Cup pressoché perfetto: nelle precedenti quattro partite ...

Salvini esulta dopo la vittoria in Basilicata : '7-0 - saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa!' : Il momento è complicato anche dall'arrivo della scadenza del Def e quindi della strategia futura di politica economica. Conte non esclude che possa essere rivisto il Contratto di Governo: "possiamo ...

Borse Europee tutte in calo dopo l'apertura di Wall Street : Continuano a tenere banco i timori sull'andamento dell'economia mondiale. Milano, a lungo sopra la parità, ora cede lo 0,23%. La peggiore è Londra, -0,70%,, mentre le perdite di Francoforte e Parigi ...

Salvini esulta dopo la vittoria in Basilicata : "7-0 - saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa!". Conte rassicura sul Governo : Matteo Salvini ringrazia. Il filotto di vittorie elettorali prosegue: dopo Abruzzo e Sardegna, il centrodestra si impone anche in Basilicata, con ampio margine. In un tweet, il leader leghista fissa il prossimo obiettivo, il bersaglio grosso: le elezioni europee di fine maggio. "GRAZIE! La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa" scrive su Facebook il vicepremier e ...

Governo - la previsione di Bruno Vespa : sarà rottura - si tornerà al voto dopo le Europee : L'idea che un Governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle possa reggere a lungo è sempre stata vista con un certo scetticismo da tanti opinionisti della scena politica e non solo. L'attuale maggioranza, formata da due forze politiche fortemente eterogenee, si regge su un contratto che detta le linee guida della strategia messa in atto dall'esecutivo di Giuseppe Conte. Al momento i propositi espressi da Di Maio e Salvini sono quelli di ...

Bruno Vespa - Lega e M5s sempre più distanti - dopo le elezioni Europee si tornerà al voto : "Il Movimento 5 stelle sta cambiando pelle", "Virginia Raggi a Roma (nove assessori cambiati in mille giorni, uomini chiave arrestati o indagati) e Chiara Appendino a Torino sono molto provate", rivela Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno. E in questo scenario "Luigi Di Maio è una persona div

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : Petra Zublasing non va oltre il settimo posto nella carabina - Laura Coman vince dopo lo shoot-off : dopo il sesto posto di Marco Suppini è arrivato un nuovo piazzamento per l’Italia agli Europei di Tiro a segno 10 metri in corso di svolgimento ad Osijek (Croazia) con Petra Zublasing che è giunta settima nella carabina femminile, non confermando l’ottima terza piazza delle qualificazioni. L’altoatesina è apparsa subito in difficoltà, non riuscendo a guadagnare una buona posizione dopo le prime due fasi, pagando a caro prezzo ...

Dollaro a max settimana su Euro dopo Pmi Germania - yen forte : Il biglietto verde perde invece terreno contro yen, appesantito dai crescenti timori sul rallentamento dell'economia statunitense.

Euro2020 - Hazard scherza dopo la papera di Courtois : 'Ha provato a imitarmi' : La papera di Thibaut Courtois nella prima sfida delle qualificazioni a Euro2020 ha fatto il giro del mondo. Anche se, per fortuna, non è costata la sconfitta al Belgio , vittorioso in casa per 3-1 contro la Russia, la rivedibile giocata - Courtois si è lasciato sfuggire il pallone su in ...

Borse Europa in flessione dopo dati macro negativi : Le Borse europee sono in calo dopo che i dati piuttosto deboli sulla manifattura tedesca hanno riacceso i timori di una recessione nella principale economia del continente. Quest'ondata di pessimismo ha cancellato i guadagni di inizio seduta dovuti all'estensione della deadline della Brexit.