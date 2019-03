Copyright | il Parlamento Ue approva riforma diritto d' autore

Europarlamento approva riforma Copyright : Il Parlamento Europeo ha approvato poco fa, in sessione plenaria a Strasburgo, la nuova direttiva Ue sul diritto d'autore . "Il testo è approvato", ha annunciato il presidente dell'Aula Antonio Tajani.

Copyright - cosa dice la direttiva approvata dal Parlamento Ue : tutto quello che c’è da sapere : La pagina italiana dell’enciclopedia online non è accessibile per protesta contro la possibile approvazione della direttiva europea sul diritto d’autore. Ecco cosa prevede

Il Parlamento Ue approva la riforma del Copyright : La direttiva sul copyright ha superato anche l’ultimo scoglio. Gli eurodeputati hanno approvato in plenaria il testo già negoziato con Consiglio e Commissione, un insieme di norme che adegua il diritto d’autore al contesto online. 348 i voti a favore, 274 i contrari e 36 gli astenuti. Significativo, seppur ininfluente, anche il numero degli assenti...

L'Europarlamento alla guerra finale sul Copyright : Proteggere il lavoro intellettuale. È l'ora della verità per la riforma europea del diritto. Oggi a Strasburgo il Parlamento in plenaria affronta la questione controversa del copyright. Il testo del ...

Copyright - oggi voto finale del Parlamento Ue : La direttiva mira a sottoporre i giganti di internet al pagamento dei diritti d'autore per i contenuti diffusi sulle loro piattaforme

Copyright - oggi il Parlamento Ue vota la riforma. Ecco i punti contestati : dal compenso per i media ai filtri : L’euroParlamento vota a Strasburgo la riforma del Copyright, il testo uscito dalla trattativa con la Commissione Ue dopo la prima approvazione dello scorso settembre, che si propone di adattare la legge europea del 2001 alle nuove realtà dell’era digitale. Una normativa contro la quale Wikipedia ha protestato oscurando le sue pagine, mentre in Germania migliaia di persone sono scese in piazza lo scorso fine settimana – 40mila solo a ...

Copyright - Wikipedia oscurata in Italia prima del voto al Parlamento UE : Domani, martedì 26 marzo, il Parlamento Europeo si esprimerà sulla nuova direttiva sul diritto d'autore, già passata lo scorso settembre a Strasburgo con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni. La seduta di domani, però, potrebbe chiudersi con l'approvazione definitiva di quella direttiva e oggi Wikimedia, che si era già battuta in passato contro quella riforma e, in particolare, contro gli articoli 11 e 13 in essa contenuti, ha ...

Direttiva Copyright - la Commissione giuridica del Parlamento Ue approva il testo : «Ci siamo battuti per fissare dei principi che ritengo inviolabili a tutela delle tante professionalità anche italiane nel mondo dell'editoria, delle tv, del cinema e della creatività». Gasbarra ...

Copyright - via libera della commissione del Parlamento Ue alla riforma. Editori soddisfatti. M5s : “Ferita libertà rete” : Esultano gli Editori ma anche Pd e Forza Italia, mentre i 5 Stelle parlano di “ferita alla libertà della rete”. La commissione affari giuridici del Parlamento europeo ha dato luce verde all’accordo informale che era stato raggiunto tra i negoziatori del Consiglio e l’Eurocamera sulla riforma del Copyright, che a settembre era stata approvata dalla plenaria a Strasburgo. Il testo è passato con 16 voti a favore, 9 contrari e zero ...