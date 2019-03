wired

(Di martedì 26 marzo 2019) Non è per il cinema americano raccontare cosa spinga al terrorismo, non è facile cioè imbastire un grande racconto popolare che si immedesimi nel terrorista invece che nell’attaccato. Complice la loro posizione geopolitica e quel che hanno vissuto, il pubblico americano rigetta qualsiasi tipo di narrazione dal punto di vista del terrorista che invece di condannarlo lo spieghi, il cinema di grande incasso di conseguenza si rifiuta di metterlo in scena., che pure non parte come un film con potenzialità eccezionali di incasso, rompe questo circolo vizioso e con un’idea molto semplice. Tramite un’impostazione da District 9 imbastisce una storia d’invasione aliena come una di lotta ad un dominatore, mettendo i buoni, per l’appunto gli americani, nella posizione dei terroristiun regime intollerabile.Glisono arrivati, sono quelli di tipo cattivo, ci combattono ...

MilanoCitExpo : Captive State, resistenza umano contro gli invasori alieni #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - SilviaAzzaroli : RT @OverThereBlog: #CaptiveState di #RupertWyatt - La recensione della nostra Giorgia Monguzzi -