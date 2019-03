Vettel | Il Bahrain non perdona gli errori

raisport.rai

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2019 va in scena in, sulla pista di Sakhir e la Ferrari va subito a caccia del riscatto dopo la delusione nel gp d'Australia. 'Dal punto di ...

LiveSicilia : Vettel in Bahrain per il riscatto - Italpress : Top News: F.1: GP BAHRAIN. VETTEL 'OGNI ERRORE SI PAGA CARO IN TERMINI DI TEMPO' -