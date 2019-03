Uomini e Donne | David e Cristina escono insieme dalla trasmissione VIDEO

Uomini e Donne – Chi è Muriel Bassi? Dagli studi di moda alle vacanze ad Ibiza : la vita scatenata della corteggiatrice di Andrea Zelletta [GALLERY] : Muriel Bassi è una delle corteggiatrici di Andrea Zelletta: la bellissima milanese ha catturato le attenzioni del tronista nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’ Muriel Bassi è stata protagonista, insieme ad Andrea Zelletta, durante le ultime puntate di ‘Uomini e Donne’. La giovane milanese, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso diverse esterne con il tronista di Taranto, non lasciandolo indifferente al suo ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli ricoverata in ospedale. Su Instagram spiega come sta : Beatrice Valli è stata ricoverata in ospedale sabato notte, come ha raccontato lei stessa sul suo profilo Instagram e dovrà rimanere sotto osservazione e cura antibiotica endovenosa per 5-6 giorni. Una prima stories postata sul suo profilo Instagram ha fatto molto spaventare i fan, dato che lei stessa ha inquadrato il braccio con la flebo, con la frase “quando tutto sembra andare per il meglio…” , ma nelle successive risponde alle numerose ...

Uomini e Donne - anticipazioni over : MARIA DE FILIPPI caccia Gian Battista! : Momenti di forte tensione nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne; stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News, MARIA De FILIPPI ha infatti cacciato Gian Battista Ronza dallo studio. Come mai? Vediamo cos’è successo… Dopo aver atteso a lungo per poter entrare, Gian Battista si è presentato in puntata e ha cominciato a parlare di una sua uscita con una dama del parterre; quest’ultima, ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e donne - lei ci riprova ma lui dice no! : Ida Platano e Riccardo Guanieri ancora protagonisti a Uomini e donne: lei è pronta a tornare con lui che le dice ancora una volta no

Giulia De Lellis a Uomini e Donne : Damante l’ha ‘tradita’ di nuovo? : Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne da Maria De Filippi: svelato il motivo La seguitissima influencer Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne, non per fare un annuncio importante o per parlare del ritorno di fiamma con Andrea Damante. Dopo la messa in onda dello Speciale di Uomini e Donne in prima serata dedicata alle scelte degli ex tronisti Teresa Langella, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni in cui ha dato consigli di immagine in linea con ...

Ciclismo - Europei 2019 : debutta la cronometro a squadre mista! Uomini e donne gareggeranno insieme : Grande novità, forse epocale, in vista dei campionati Europei di Ciclismo che si terranno ad Alkmaar, Olanda, dal 7 all’11 agosto 2019. L’UCE, infatti, ha annunciato una corposa rivoluzione che potrebbe tracciare una nuova via nel mondo del Ciclismo. Nelle 13 diverse gare che saranno in programma, tra élite donne e Uomini, Under 23 e juniores (sia su strada che a cronometro) spunta la “Staffetta mista a tempo” ovviamente ...

Trono Classico : Federica Francia torna a Uomini e Donne? Parla lei : Federica Francia torna a Uomini e Donne? “Bella esperienza che farei di nuovo” Le corteggiatrici di Uomini e Donne vanno, vengono e spesso ritornano, tanto che una volta salutato Maria De Filippi e il tronista di turno, raggiungono il dietro le quinte salvo poi tornare in studio la puntata successiva. Questo sembra non è essere il caso di Federica Francia, la corteggiatrice di Andrea Zelletta che, la scorsa settimana, ha scelto di ...

Ricerca : già dentro l’utero il cervello delle donne funziona diversamente da quello degli Uomini : Il pensiero comune che le donne e gli uomini ragionino diversamente è un argomento da sempre dibattuto, ma ora potrebbe essere arrivata la conferma della scienza. Almeno da quanto emerso da uno studio della New York University Langone, pubblicato sulla rivista Developmental Cognitive Neuroscience. A questa conclusione sono arrivati gli scienziati che hanno effettuato le scansioni cerebrali di 118 feti durante la seconda parte della gravidanza ...

