Regionali Piemonte | i grillini aprono ad alleanze

Election Day 2019 : il 26 maggio elezioni europee - Regionali in Piemonte e amministrative in oltre 3mila comuni - Sky TG24 - : Italiani alle urne per indicare 76 rappresentanti del Parlamento europeo e non solo. A ufficializzare la data dell'appuntamento alle urne è stato il Consiglio dei ministri

Le elezioni amministrative e le elezioni Regionali del Piemonte saranno lo stesso giorno delle elezioni europee - il 26 maggio : Le elezioni amministrative previste per il 2019 e le elezioni regionali in Piemonte saranno il 26 maggio, lo stesso giorno delle elezioni europee. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri e ora dovrà essere confermata da un decreto

Regionali - Movimento Stella d’Italia pronto per la sfida in Piemonte : Viaggia spedito il Movimento Stella d'Italia (MSdI) in vista delle prossime tornate elettorali. Continuano a crescere, infatti, i consensi intorno a quello che, oramai, diviene sempre più un punto di riferimento per chi vuol dare, realmente, una svolta al nostro Paese. E, in tal senso, il Movimento Stella d'Italia continua a fare, concretamente, la sua parte ed annuncia che appoggerà alle elezioni Regionali in Piemonte la lista “Piemonte nel ...

Election day in Piemonte : al voto per europee - Regionali e comunali : Più complessa la situazione nel centro destra dove ancora non c'è un candidato ufficiale anche se non mancano candidature di esponenti che si rifanno a quell'area politica. A Verbania, infine, l'...

##Regionali - Salvini vuole 'sottrarre' a Fi candidato Piemonte : Roma, 1 mar., askanews, - L'accordo fu stretto a settembre, in quel di palazzo Grazioli. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si 'spartirono' i candidati per le quattro regioni che ...