Rai 2 | Popolo Sovrano soppresso o spostato in seconda serata?

Freccero : "Popolo sovrano insuccesso - è un calvario per me - ma con mia direzione ascolti Rai2 in crescita" : "Sto lavorando a un programma comico in otto puntate per la prima serata di Rai2. Sarà una novità esclusiva nel panorama tv, dedicato al pubblico giovane. Più di questo però non posso dire perché non abbiamo ancora firmato i contratti". Lo ha annunciato il direttore di Rai2, Carlo Freccero, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, parlando dei palinsesti ...

"Non fai parlare" - "Io...". Così a "Popolo sovrano" è lite Giarrusso-opeRaio : Di fatti i Cinque Stelle sono finiti nel mirino soprattutto da parte di quel mondo operaio che prima trovava un punto di riferimento nella sinistra e che adesso ha provato ad appoggiare il Movimento. ...

Rai2 - Freccero : «Popolo Sovrano costa 150 mila euro. Se non crescerà - bisogna cambiarlo». E su Sfera Ebbasta… : Carlo Freccero Lavori in corso. E’ un Carlo Freccero con le mani all’opera quello che, a tre mesi dal suo insediamento come direttore, sta armeggiando nel cantiere di Rai2. Tra debutti incerti e novità in palinsesto su cui scommettere, l’esperto di tv e comunicazione ha idee e progetti per trasformare la seconda rete, costretto però a fare i conti con i tempi ristretti di un mandato che coprirà una sola stagione. Dalle pagine ...

Freccero : "Prima puntata di Popolo sovrano un disastro. Sfera Ebbasta escluso da The Voice? Rai politicamente corretta" : Intervistato dal quotidiano Libero, Carlo Freccero ha affrontato alcuni temi caldi che riguardano la sua Rai2. A partire dalle profonde difficoltà di Popolo sovrano, il programma di approfondimento le cui prime due puntate andate in onda il giovedì sera hanno ottenuto una share inferiore al 3%. Il direttore - a tempo determinato, a fine anno finirà il mandato - della seconda rete della tv pubblica ammette di aver "avuto la presunzione di ...

Ascolti TV | Giovedì 14 febbRaio 2019. Che Dio ci Aiuti vince con il 23%. L’Ora Legale al 14.1% - Zurigo-Napoli al 5.5% su TV8. Popolo Sovrano parte dal 2.7% : Che Dio ci Aiuti 5 - Columbu, Adriani, Montefiori e Chillemi Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 5.135.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 L’Ora Legale ha raccolto davanti al video 3.165.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 521.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Survivor ha catturato l’attenzione di 968.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 The Founder ha raccolto ...

