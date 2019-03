Igor il russo, pm chiede l'ergastolo per il killer di Budrio (Di lunedì 25 marzo 2019) Igor il russo, pm chiede l'ergastolo per il killer di Budrio



Per Norbert Feher è stato chiesto il massimo della pena nell'udienza preliminare davanti al gup di Bologna. Il 38enne era collegato in videoconferenza dalla Spagna, dove è detenuto. In Italia è accusato di due omicidi: quello di Davide Fabbri e quello di Valerio Verri







