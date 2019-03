Giro di Catalogna 2019 | show di Thomas De Gendt | vittoria in solitaria per il belga

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Una delle sue giornate al top, quelle nelle quali riesce a fare la differenza e a staccare tutti.Detorna a trionfare in una delle sue gare preferite: ildi. Nella tappa di apertura della corsa iberica, con partenza ed arrivo a Calella dopo 163,7 chilometri, ilgiunge a braccia alzate con il suo stile: andando via indopo una fuga da lontano. Il corridore della Lotto-Soudal centra il primo successo in questo, il quattordicesimo in carriera, quarto in. Per lui ovviamente la maglia di leader della classifica.Sei corridori in fuga nelle prime fasi di gara:De, Luis Ángel Maté, Huub Duijn, Angel Madrazo, Álvaro Cuadros e Alexis Gougeard. Diverse salite poste nel percorso che hanno messo in difficoltà alcuni dei velocisti, compreso Alvaro Hodeg. Il plotone ha gestito il margine dei fuggitivi, con molte squadre ad ...

