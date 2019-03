Gazzetta su Veretout | C' è più di qualche indizio che autorizza a pensare che sarà

calcionapoli24

(Di lunedì 25 marzo 2019) Come scrive l'edizione odierna delladello Sport, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione. Ci sono ormai molti indizi che lascerebberoa Jordancome prossimo acquisto degli ...

SiamoPartenopei : GAZZETTA - Non solo Lozano, sette giocatori nel mirino del Napoli! C'è anche Veretout - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Napoli, il nome nuovo è Veretout. Costa trenta milioni. Dipenderà tutto da Ancelotti - SiamoPartenopei : Gazzetta - Veretout nel mirino degli azzurri, decisiva la volontà di Ancelotti: le cifre -