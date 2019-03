Aumenti stipendio docenti e Ata in arrivo | le cifre al netto

scuolainforma

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ad aprile, come comunicato pochi giorni fa da NoiPa, verranno erogati glistipendiali ee Ata derivanti dall’indennità di vacanza contrattuale (Ivc). La Cisl, nei giorni scorsi, ha fatto il punto della situazione con la pubblicazione delle tabelle degli stipendi aggiornata a marzo 2019. Partendo da taliè possibile vedere di quanto aumenteranno gli stipendi dal prossimo mese.e Ata conda aprile La retribuzione attuale del personale della scuola è stata resa nota dalle tabelle della Confederazione italiana sindacati lavoratori, che abbiamo pubblicato in un articolo precedente. Si parte damensili lorde di 1.390 euro per i collaboratori scolastici (fascia 0-8 anni) fino a 1.775 euro (35 anni), 1.538 euro per gli assistenti tecnici e amministrativi fino a 2.035 euro (ultima fascia), 1.872 euro per idella scuola ...

