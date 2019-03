Anticipazione Una Vita | feste clandestine ad Acacias 38 | Leonor nei guai?

Anticipazione Una Vita : Fabiana viene rapita - guai in vista : Una Vita anticipazioni: Ursula fa rapire Fabiana dopo il risveglio di Jaime A Una Vita nel corso delle prossime settimane accade davvero di tutto. Dopo il lungo coma e quando sembrava non esserci più nulla da fare, Jaime si risveglia. La ripresa di salute dell’uomo manda su tutte le furie la cattivissima Ursula. La donna […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Fabiana viene rapita, guai in vista proviene da Gossip e Tv.

Una Vita anticipazioni: Blanca decide di lasciare Acacias con Diego, Samuel la scopre Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, Blanca decide di lasciare Acacias insieme a Diego e questa sua decisione scatena l'ira di Samuel. Tutto prende inizio quando la ragazza si ammala di mercurialismo, la stessa malattia che ha […]

Una Vita anticipazioni: Arturo sposa Silvia e viene ucciso Arturo Valverde è senza dubbio uno dei personaggi più odiati dai telespettatori di Una Vita. Il colonnello di Acacias 38 non gode assolutamente di una buona reputazione tra il pubblico della telenovela spagnola. Nonostante ciò, grazie ai suoi sotterfugi, la soap opera ha acquisito un tono […]

Vi riepiloghiamo le anticipazioni delle puntate di Una VITA per Questa settimana (dal 24 febbraio al 1° marzo 2019), ecco le trame ufficiali: Olga racconta a Blanca e Samuel di essere stata violentata ripetutamente da Tomas e di essere rimasta incinta. Il bambino però non è mai nato perché Olga si è procurata un aborto ingerendo delle erbe. Le violenze subite hanno portato Olga a uccidere Tomas e a inscenare la propria morte per sfuggire alla ...

Una Vita anticipazioni: Olga muore per colpa di Ursula, Blanca salva Le prossime puntate di Una Vita ci regaleranno davvero molte ed inaspettate sorprese. Olga non riesce ad accettare il fatto che Diego continui ad amare Blanca, così come non riesce a capire il motivo per cui sua madre Ursula sia sempre stata molto più […]

Il Segreto anticipazioni: Isaac e Elsa insieme nella notte, Antolina all'oscuro di tutto Dopo la morte di suo padre Amancio, Elsa torna a Punete Viejo. La giovanissima Laguna decide infatti di stabilirsi per sempre in paese. Ora che ha scoperto tuttala verità sulla cattivissima Antolina, la donna vuole vendicarsi a tutti i costi. Isaac intanto […]

Una Vita anticipazioni: Simon ed Elvira tornano insieme e decidono di fuggire Le anticipazioni di Una Vita annunciano il ritorno di Simon ed Elvira, i quali comprendono di non poter proprio fare a meno l'uno dell'altra. Nel corso delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, abbiamo visto la Valverde soffrire nel vedere il […]

Una Vita anticipazioni: Diego e Olga si avvicinano e si lasciano andare alla passione Nel corso delle prossime puntate di Una Vita vedremo Olga avvicinarsi molto a Diego. La giovane riesce a trovare un punto di incontro con Ursula, dopo che quest'ultima le chiede perdono per tutte le sofferenze che ha dovuto subire. Inaspettatamente, Olga […]

'Che Dio ci aiuti' - una cena romantica con imprevisto : l'Anticipazione della puntata del 31 gennaio su Rai 1 : Continua su Rai1 la serie Che Dio ci aiuti. Nella clip l'anticipazione della puntata del 31 gennaio con la cena romantica tra Valentina e Gabriele. Rivedi tutte le puntate su RaiPlay.it.