Altro che zitelle | le donne single sono felici | soprattutto dopo i 45 anni

De Laurentiis : «Abbiamo capito chi - pur di grandi prospettive - è meglio che giochi Altrove» : Aurelio De Laurentiis appare in forma all’ingresso dell’incontro in Figc con la delegazione cinese. Parla di tante cose i microfoni di Sport Mediaset e traccia anche il bilancio della stagione del Napoli. Parole che racchiudono una notizia. Notizia peraltro che non sorprende chi da pensa con razionalità al futuro del Napoli. De Laurentiis definisce «positivissimo» il bilancio del Napoli di Ancelotti. Sottolinea che il nuovo ...

"Mi fa orrore l'idea che ci si debba difendere a qualunque costo - anche negando l'umanità di qualcun Altro" : Simona Vinci sta spesso nell'ombra, e lascia – cosa rara di questi tempi – che a parlare siano i suoi libri. Fino ad adesso lo hanno fatto i romanzi – vincitori dei più importanti premi italiani, molto amati da lettori e pubblico – e adesso arriva a farlo anche un testo alquanto anomalo per il panorama editoriale italiano. Si tratta di "Mai più sola nel bosco", appena pubblicato da Marsilio nella collana ...

Gwyneth PAltrow e l’intimo sadomaso : ora vende anche le fruste : Gwyneth Paltrow non riesce proprio a stare ferma. Fresca di matrimonio con il produttore televisivo Brad Falchuk, l"attrice ha da poco pubblicato l"ultimo libro e si sta impegnando nella promozione del suo marchio Goop, nato nel 2008 dall"omonimo sito internet dedicato al benessere e al lifestyle. Ed è proprio sull"attività imprenditoriale legata a Goop che Gwyneth Paltrow sembra puntare sempre di più, allargando la cerchia dei suoi possibili ...

Non solo Cyberpunk 2077 per CD Project RED - in lavorazione anche un Altro titolo? : Non smette di crescere l'hype che gravita intorno a Cyberpunk 2077: tutto normale se si considera il fatto che il nome alle spalle del progetto è quello dei ragazzi di CD Project RED, uno studio capace di sfornare un prodotto del calibro di The Witcher 3. L'ambizione sciorinata poi dal team di sviluppo nel corso degli eventi in cui il titolo ha presenziato (anche soltanto in filmati non interattivi) ha fatto il resto, con l'utenza che a questo ...

Che fine ha fatto? Altro che Icardi - Lazio 1974 : lotta tra bande e scudetto : Franco Tripodi : si è ritirato dal mondo del calcio. ATTACCANTI: Vito Chimenti : svolge il ruolo di allenatore e collaboratore tecnico. Era soprannominato 'Bomber della bicicletta' per via del ...

Nel Pd lo scontro tra correnti è tutt'Altro che terminato : L'elezione a segretario di Nicola Zingaretti ha sopito lo scontro tra le correnti, ma il fuoco sembra covare ancora sotto la cenere. Lo si è visto non appena è sembrato che il neo segretario aprisse a una alleanza con i fuoriusciti dal Pd, da Roberto Speranza a Pierluigi Bersani, per le elezioni Europee. Una pioggia di dichiarazioni contrarie è arrivata dal Senato dove il gruppo Pd è saldamente in mano ai renziani. E questo ...

Inter - il grande gelo : Altro che pace - è il solito Icardi : MILANO - Era previsto un messaggio distensivo via social, ma ieri non era proprio aria. Mauro Icardi ha sì postato una foto sul proprio profilo instagram, ma era l'immagine del leone che ha tatuato ...

MotoGp – Iannone si becca un Altro due di picche - la stoccata della sua nuova presunta fiamma : Audrey Bouetté smentisce la storia con Andrea Iannone: il pilota di MotoGp era stato avvistato a Milano con la modella francese nei giorni scorsi Dopo l’uscita in coppia nel derby e le foto che l’avevano paparazzato mano nella mano con Audrey Bouetté, Andrea Iannone sembrava aver voltato definitivamente pagina dopo Belen. Il nuovo amore del pilota di MotoGp, a distanza di un solo giorno dalla diffusione della notizia, al ...

Altro che "Campobasso mi sembra un posto sfigato" : Johayda Herrera a Rai 2 con Bianca Guaccero : La chef dominicana ospite della trasmissione 'Detto fatto'. sembrano lontani i tempi in cui il giudice di 'Masterchef' Joe Bastianich l'aveva ironicamente presa, dando il via ai tormentoni sul Molise ...

Trump - Altro che impeachment : i democratici hanno cambiato idea : impeachment. Una parola pesante, talvolta abusata, che riecheggia negli Stati Uniti oramai da più di due anni. Da prima ancora, cioè, che Donald Trump mettesse piede alla Casa...

Samsung rilascia un Altro aggiornamento per le Galaxy Buds che ne migliora le prestazioni : Samsung rilascia in Italia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds. Siete curiosi di sapere quali sono i miglioramenti che apporta? L'articolo Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds che ne migliora le prestazioni proviene da TuttoAndroid.