Svizzera | valanga sulle Alpi sopra Bovernier | 4 dispersi

Svizzera - morto uno degli sciatori travolti dalla valanga. Gli amici sulla pista filmano la slavina : il boato poi la fuga : E’ morta una delle persone che erano rimaste ferite a causa della valanga caduta sulle piste da sci a Crans-Montana, in Svizzera . Lo ha fatto sapere la polizia del canton Vallese, spiegando che si tratta dello sciatore che era rimasto gravemente ferito, un francese di 34 anni. Le ricerche sono nel frattempo state interrotte, mentre non risultano dispersi o altre vittime. Un video, realizzato da uno sciatore che si trovava sulla pista , ha filmato ...

Svizzera - valanga Crans-Montana : ricerche concluse - non ci sono dispersi : Le ricerche “sono state interrotte questa mattina. Riprenderanno se la situazione lo richiederà. Non è stata segnalata alcuna persona dispersa e il bilancio è di 4 persone ferite, di cui una in modo grave“: lo rende noto la polizia cantonale del Vallese su Twitter dopo la valanga che ha colpito ieri la pista della Plaine-Morte a Crans–Montana. Il fronte di neve che ha investito la zona è stato di 840 metri di lunghezza per 100 ...