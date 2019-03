Il Processo | iniziate le riprese della fiction con Vittoria Puccini e Francesco Scianna

Il Processo - iniziate le riprese della nuova serie thriller di Canale 5 : Continua il corso della nuova fiction Mediaset con titoli che cercano di catturare l'attenzione di un pubblico in cerca di storie moderne e personaggi in cui immedesimarsi. Un percorso non facile, ma che necessita di numerosi tentativi per poter intraprendere una strada che permetta a Mediaset di avere un palinsesto variegato anche dal punto di vista della serialità.Va in questa direzione anche Il Processo, nuova serie tv in otto episodi ...