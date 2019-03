De Laurentiis | ”Portiamo la Serie A in giro per l’Europa”

calcioweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) Dopo la proposta cinese di giocare alcune partite diA in Asia, arrivano alcune importanti dichiarazioni di Aurelio De, che aprono a quest’ipotesi: “LaA in Cina? Io approfitterei del mese di agosto per iniziare con qualche assaggio di qualche nostra partita di cartello inper l’Europa. Se ci potessimo far dare un bellissimo stadio a Parigi, un altro a Londra, un altro a Berlino o a Madrid o a Barcellona perché non cominciare lì il nostro campionato? Non tradiremmo i tifosi perché sarebbero tutti a mollo e in quel mese abbandonano le città”, la conclusione del presidente del Napoli.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo De:”Portiamo laA inper l’Europa” CalcioWeb.

CORNERNEWS24 : #Calcio - De Laurentiis,portiamo Serie A in Europa N.1 Napoli:ad agosto tutti al mare, non tradiremmo nostri tifosi - ansacalciosport : De Laurentiis,portiamo Serie A in Europa. N.1 Napoli:ad agosto tutti al mare, non tradiremmo nostri tifosi | #ANSA -