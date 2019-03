Amore Criminale | Matilde D’Errico a FqMagazine | “Il primo anno sono andata in ‘burnout’

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019) E’ il 2006 quando una ricerca dell’Eures segnala che i morti in famiglia superano quelli della mafia. Un paragone che colpisceD’Errico, anima e in parte volto di una tv di servizio, che dopo ricerche e analisi propone a Rai3 una nuova trasmissione: “Lì è scattato qualcosa in me. Sapere che il mio lavoro può salvare anche una sola donna mi riempie di soddisfazione”, ci racconta mentre al montaggio coordina i suoi collaboratori. Ideatrice e regista diin onda dal 2007, conduttrice dello spin off Sopravvisute.passati dodici anni, cosa è cambiato? “I numeri purtropporimasti gli stessi, con lievi oscillazioni. Nel 2018, considerando i primi dieci mesi,state uccise 106 donne. Il problema è capire perché una coppia diventa una polveriera e si arriva a un omicidio. Fin da subito ho chiesto una collaborazione con ...

