Non ci sarà nessun aumento dell' Iva | la promessa più difficile di Salvini

FrosiNone - comunque vada ci sarà Baroni : Frosinone - I giallazzurri, nonostante la sosta per le nazionali, continuano a lavorare per terminare al meglio una stagione travagliata. Partita malissimo, dopo l'esonero di Moreno Longo e l'arrivo ...

Coppa Davis - BNP Paribas Non sarà più lo sponsor principale. Il gruppo bancario si ritira dopo 17 anni : BNP Paribas non sarà più sponsor della Coppa Davis. Il noto gruppo bancario francese ha sostenuto la competizione tennistica a squadre per ben 17 anni, fin dal lontano 2001 si era creato un sodalizio importante ma BNP non ha digerito la rivoluzione del format del torneo e ha dunque deciso di defilarsi. La Coppa Davis è in sostanza limitata alle Finali di una settimana nel mese di novembre e non è più spalmata nel corso dell’intera ...

Suma : Se Gattuso Non cresce sarà dura vincere i derby - : Sono passati parecchi giorni ma l 'amarezza per il derby perso con l'Inter è un macigno che si fa fatica a eliminare in casa-Milan. Per Mauro Suma la spiegazione c'è e affonda nelle differenze tra i ...

Toto Cutugno a Kiev straccia la blacklist e Non si arrende : ‘Il concerto ci sarà’ : “Certo che ci sarà il concerto a Kiev domani sera (sabato 23 marzo), 4mila persone verranno e io, come sempre, li voglio emozionare e non li voglio deludere. Ho invitato il deputato che ha scritto la lettera a venire al concerto perché voglio conoscerlo e stringergli la mano e magari dopo aver ascoltato le mie canzoni cambierà opinione su di me e capisce che io sono uno vero e faccio questo mestiere con amore e giro il mondo per far ...

Domenica Live : Barbara d’Urso Non sarà più in diretta : Barbara d’Urso a Domenica Live: salta la diretta Barbara d’Urso, fra 10 giorni, sarà quasi sempre in video con Pomeriggio 5, Live – Non è la d’Urso e Domenica Live. A questi tre programmi, a partire dall’8 Aprile, si aggiungerà anche il GF. Insomma la popolare conduttrice avrà veramente tantissimi impegni nei prossimi mesi tra il pomeriggio e la prima serata. Motivo per cui pare che Domenica Live non andrà più in ...

Google Stadia : Non saranno ammessi giochi per adulti : Il vice presidente di Google ha affermato che la società non consentirà contenuti per soli adulti sulla sua nuova piattaforma di streaming, Stadia. In un'intervista con PCGamesN durante la GDC 2019, Phil Harrison ha affermato che il servizio utilizzerà una pratica "standard del settore" per decidere quali titoli arriveranno e quali no attraverso il servizio.Harrison afferma che Google utilizzerà "quello che descriverei genericamente come ...

Che Dio ci Aiuti 6 ci sarà - ma Non subito : Elena Sofia Ricci E’ nuovamente tempo di saluti nel convento di Suor Angela e Suor Costanza: la quinta stagione di Che Dio ci Aiuti giunge al termine questa sera e il pubblico di Rai 1 dovrà fare a meno delle indagini e dei personaggi che ha imparato ad amare. Visti gli ascolti sempre brillanti, ancora una volta questo saluto sembra essere solo un arrivederci, e con ogni probabilità la fiction LuxVide tornerà con un sesto capitolo e ...

L’Isola di Pietro 3 : Michele Rosiello fuori dal cast. Chiara Baschetti : «Dolore e rabbia. Non sarà lo stesso senza di te» : Michele Rosiello e Chiara Baschetti - L'isola di Pietro Le nuove avventure de L’Isola di Pietro faranno a meno di uno dei suoi storici protagonisti. Michele Rosiello, l’interprete del Commissario Alessandro Ferras, ha infatti annunciato che non sarà presente nella terza stagione della fiction, in programma nella prossima stagione televisiva. Chiara Baschetti, la sua partner sul set, non ha preso bene la notizia. Rosiello ha ...

The Outer Worlds sarà un'esclusiva temporale di Epic Games Store : Chris Avellone Non è contento di questa scelta : The Outer Worlds, e molti altri titoli, arriveranno su PC in esclusiva Epic Games Store. Questo significa che l'atteso RPG targato Obsidian per PC non potrà essere acquistato su Steam.La decisione, come nel caso di Metro Exodus, ha spiazzato molti giocatori, i quali sottolineano come il nuovo Store abbia delle importanti mancanze dal punto di vista dei servizi.Ma, a quanto pare, non sono solo i giocatori ad essere spiazzati da questa decisione ...

Cina - su stampa locale ignorato l’accordo con l’Italia. Ma il Global Times rassicura : “Non sarà cavallo di Troia in Ue” : A poche ore dall’arrivo di Xi Jinping in Italia, la controversa firma del memorandum di intesa tra Italia e Cina viene letta dalla stampa cinese attraverso il prisma delle convulsione interne all’Unione europea e l’assertività americana nel Vecchio Continente. Secondo il Global Times, tabloid nazionalista bilingue, non è intenzione di Pechino strumentalizzare l’accesso italiano nella Belt and Road per creare una frattura tra l’Europa ...

Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato ma preferisce Non farsi vedere : 'Lo tengo per me' : Per Sara Affi Fella è giunto il momento di riprendersi in mano la sua vita. L'ex tronista di Uomini e donne, protagonista del tanto discusso scandalo che la vide coinvolta nella passata edizione del dating show Mediaset, è tornata ad essere attiva sui social in particolar modo su Instagram, dove spesso risponde alle domande che le vengono fatte dai suoi stessi fan, curiosi di scoprire e di sapere come procede la sua vita sentimentale e anche ...

Phil Harrison è sicuro che la latenza Non sarà un problema per Stadia : Stadia (la nuova proposta per il gaming in streaming di Google) si presenta come una piattaforma completamente digitale che richiederà una connessione internet costante per poter funzionare. Di conseguenza molti utenti si sono chiesti se Stadia soffrirà di problemi legati alla latenza (o lag), bene secondo il capo del progetto Stadia Phil Harrison il lag non sarà un problema per la nuova piattaforma.Come riporta Gamespot, Harrison è molto sicuro ...

Il Segreto spoiler spagnoli : la Ramos sarà decisa a Non far nascere suo figlio : Le trame spagnole della soap 'Il Segreto' svelano che la giovane Antolina rischierà di perdere il bimbo con un utensile da cucina. La Ramos comincerà ad avere molti dubbi insieme a Consuelo, le quali credono che il futuro bambino non sia del falegname Isaac. la neo-mamma, cosciente della sua condizione ed infelice della sua gravidanza cercherà di uccidere la creatura dentro di sé in ogni modo possibile, tanto da spaventare il presunto padre del ...