Milano-Sanremo 2019 | trionfo da padrone di Julian Alaphilippe in volata | ottavo Vincenzo

(Di sabato 23 marzo 2019) Era il grande favorito e ha trionfato in una maniera eccezionale:è il nuovo fenomeno del ciclismo mondiale e oggi l’ha confermato, andandosi a prendere la prima Classica Monumento della carriera, la. Oggi una giornata di grazia per il francese della Deceuninck – Quick Step che ha sfruttato il gran lavoro della propria squadra per poi mettersi in proprio scattando sul Poggio e non perdendo la calma, andando a beffare tutti con unaeccezionale sul lungomare ligure in Via Roma.Splende il sole questa volta sulla Classicissima. Appena usciti dal centro disi forma la fuga giusta, praticamente in uno dei primi tentativi. Sono in dieci ad andare all’attacco da lontanissimo, ben sei gli italiani protagonisti: Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec), Mirco Maestri e Alessandro Tonelli (Bardiani – CSF), Guy Sagiv (Israel ...

