L' autista interrogato | Sentivo le voci dei bimbi annegati nel mare

(Di sabato 23 marzo 2019) Milano - Ha dato chiari segni di squilibrio. No, sta recitando una parte per evitare le conseguenze penali peggiori. Nel giorno dell'rio di garanzia di Ousseynou Sy il suo legale, l'avvocato Davide Lacchini, insiste sulla necessità di una perizia psichiatrica per l'uomo nato in Senegal con cittadinanza italiana che mercoledì a San Donato ha dirottato un autobus con a bordo 51 ragazzini delle medie. Mentre gli inquirenti pensano che il 46enne sapesse bene cosa faceva. "Non mi è sembrato", risponde il gip Tommaso Perna all'uscita dal carcere di San Vittore a chi gli chiede se Sy abbia davvero manifestato sintomi di uno squilibrio mentale.L'rio davanti al giudice, fissato per le 15.30, dura poco più di un'ora. L'uomo, arrestato con le accuse di strage, sequestro di persona, incendio e resistenza finalizzati al terrorismo, ha risposto alle domande del capo del pool ...

