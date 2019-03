Juve | Allegri va a Bolgheri | che passione per l' ippica!

Juventus - Venerato : 'Allegri rinnova o va via - in arrivo due difensori centrali' : Che il rapporto fra la Juventus e Allegri sia ideale è un fatto oramai evidente; d'altronde, le cinque stagioni consecutive alla guida dei bianconeri dimostrano questo fatto. Resta però il dubbio sul futuro del tecnico livornese che alla Juventus sta bene, considerando le sue dichiarazioni, ma che sicuramente è infastidito dalle continue critiche piovute contro la sua gestione nonostante i risultati raggiunti con la squadra bianconera in questi ...

Juventus - Repice : 'Differenze fra Allegri e Conte? Nessuna - sono due allenatori vincenti' : Ai microfoni di RMC Sport, il noto giornalista della Rai Francesco Repice si è soffermato su alcuni argomenti di interesse sportivo: fra tutti il ruolo di Federico Bernardeschi nella Juventus e nella Nazionale e le differenze fra due super allenatori come Antonio Conte e Massimiliano Allegri. In merito al giocatore originario di Carrara, protagonista nel match degli ottavi di finale di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid, Repice ha ...

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale in Champions - CR7 ha risposto in modo incredibile' : Questi sono giorni di riposo per la Juventus che riprenderà gli allenamenti il 26 marzo per preparare la gara contro l'Empoli. I bianconeri che non sono stati convocati in nazionale potranno così godere di un lungo periodo di relax anche se svolgeranno dei programmi personalizzati di lavoro. Nel piccolo gruppo di giocatori che stanno trascorrendo questa settimana di riposo c'è Emre Can che non è stato chiamato dalla Germania. Il numero 23 ...

Marchisio : "Juve - io sempre bianconero. Ma Allegri aveva altre priorità" : Ci sarà tempo, anche perché Marchisio non è il genere di calciatore che vive solo di sport. Ha la stessa fame di sapere e di successi, ha vinto tanto con la Juve e vuole riuscirci anche con lo Zenit. ...

MOURINHO JUVENTUS – Mendes, potente procuratore autore del doppio colpo Ronaldo-Cancelo, ha provato ad aprire un clamoroso scenario di calciomercato. L'agente portoghese è stato avvistato sulle tribune dell'Allianz Stadium di Torino lo scorso 8 marzo a Torino, in occasione di Juventus-Udinese, una presenza che sicuramente ha generato spifferi di mercato. Si pensava potesse essere la […]

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale con Atletico. Esultanza CR7? Si sa a chi era rivolta' : Esternamente è difficile comprendere tutta la pressione che c'era su di noi dopo la partita d'andata, volevamo mandare un segnale dal mondo e dopo il fischio finale negli spogliatoi c'era emozione ...

Juve - Emre Can : 'Allegri geniale - vogliamo la Champions. Ronaldo? Può esultare come vuole' : Non in molti credevano in noi, ma volevamo mandare un segnale al mondo e far sapere a tutti che ci siamo ancora. vogliamo vincere la Champions '. SU RONALDO - ' Non voglio valutare il suo gesto, ma ...

Juventus il piano di Allegri : ricaricare le energie dei suoi giocatori in vista dell'Ajax : Per la Juventus questo è un periodo di riposo. Infatti, Massimiliano Allegri vista la pausa per le nazionali ha deciso di far rifiatare i suoi ragazzi. Il tecnico livornese ha deciso di lasciare liberi i giocatori fino al 26 marzo, anche perché i calciatori juventini convocati dalle rispettive nazionali sono ben 15. Per questo motivo alla Continassa sarebbero rimasti in quattro: ovvero Carlo Pinsoglio, Daniele Rugani, Mario Mandzukic ed Emre ...

Allegri-Juventus : prove di rinnovo - ma spunta il nome del sostituto : ALLEGRI JUVENTUS- Un futuro ancora da valutare e da decidere con massima serenità. Massimiliano Allegri pensa al presente, senza concentrarsi particolarmente sul prossimo futuro. Il futuro, ora come ora, risponde al nome di “Ajax” e “finale di campionato”. Due obiettivi lampanti e concreti, i quali segneranno la stagione della Juventus nei prossimi due mesi. Allegri, […] More

Calciomercato Juventus : Sarri verso esonero al Chelsea - potrebbe arrivare Allegri : Una delle panchine più critiche in questo finale di stagione è sicuramente quella del Chelsea: nonostante un inizio scoppiettante, con un gioco offensivo e di qualità, la squadra di Sarri sta vivendo un momento non ideale in campionato. L'ultima sconfitta contro l'Everton per 2 a 0 ha evidentemente messo a rischio la qualificazione della società londinese alla Champions League, con il quarto posto che sembra lontano e con altre società oramai ...

Champions - Ajax-Juve : quattro moduli per Allegri - ma qual è il migliore? : ... il modulo "a 5 stelle" VOTA 12.5% 3-5-2, il modulo storico VOTA 20.8% GRAZIE PER IL TUO VOTO! Commenta il modulo atletico - La partita con l'Atletico di una settimana fa ha cambiato il mondo. La ...

Juve - Ceccarini su Allegri : 'Potrebbe restare - in alternativa ci sono Conte o Deschamps' : Dopo la grande rimonta ai danni dell'Atletico di Madrid che ha consentito alla Juventus il passaggio ai quarti di finale di Champions League dove affronterà gli olandesi dell'Ajax, la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera si è certamente rafforzata. Alla fine della cerimonia dei sorteggi per i quarti di Champions, Pavel Nedved ha precisato che l'allenatore livornese e il presidente bianconero Andrea Agnelli hanno deciso, di ...

Juventus - Allegri 'La rimonta in Champions si è fatta sentire' : GENOVA - 'La rimonta contro l'Atletico in Champions League ha pesato sicuramente. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e quando la partita era sotto controllo abbiamo subito due gol. Ora pensiamo a ...

Juventus - Allegri : 'Pagato lo sforzo Champions' : 'sforzo di martedì? Ha pesato questo sicuramente, nel primo tempo abbiamo rischiato, nel secondo non abbiamo fatto male ma subito un gol ed il secondo su ripartenze. Poteva capitare, poi riprenderemo ...