I cambiamenti climatici mettono in pericolo la salute di tutti

Giornata Mondiale dell’Acqua - WWF : “E’ l’elemento attraverso il quale percepiamo gli effetti dei cambiamenti climatici” : “Il 2019 in Italia si preannuncia un altro anno critico per il fabbisogno d’acqua a causa del riscaldamento globale, che proprio sul ciclo dell’Acqua sta già avendo un effetto misurabile, alterando la quantità, la distribuzione, i tempi e la qualità“: lo spiega il WWF in una nota. “L’acqua è l’elemento principale attraverso il quale percepiamo e percepiremo gli effetti del cambiamento climatico e, infatti, in alcune aree ...

Le conseguenze dei cambiamenti climatici che già ci circondano : Milioni nel mondo, centinaia di migliaia in Italia. Tanti sono i manifestanti, per lo più ragazzi, scesi in piazza nei giorni scorsi per chiedere azioni concrete nella lotta ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale, ispirati da Greta Thunberg. Perché è ormai impossibile chiudere gli occhi di fronte alle devastazioni prodotte dai cambiamenti climatici, ed è al tempo stesso impossibile ignorare le cattive notizie che da anni si ...

Imprese e cambiamenti climatici : le priorità per un’economia amica del clima : In occasione dei vent’anni di Kyoto Club sarà presentato il convegno in programma nel pomeriggio (ore 14) a Palazzo Labia e saranno affrontate le priorità dal punto di vista delle Imprese, per un’economia amica del clima. Alla conferenza stampa interverranno: Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Catia Bastioli, Presidente di Kyoto Club – CEO di Novamont e Presidente di Terna, Gianni Silvestrini, ...

WWF : Foreste cruciali per lotta a cambiamenti climatici : Roma, 21 mar., askanews, - Le Foreste rappresentano l'habitat per il 75% della biodiversità e producono oltre il 40% dell'ossigeno terrestre. Tra il 1990 e il 2007 le Foreste mondiali hanno ...

WWF : Foreste cruciali per lotta a cambiamenti climatici : Roma, 21 mar., askanews, - Le Foreste rappresentano l'habitat per il 75% della biodiversità e producono oltre il 40% dell'ossigeno terrestre. Tra il 1990 e il 2007 le Foreste mondiali hanno ...

Umbria : la regione attiva misure per contrastare i cambiamenti climatici : Su proposta dell’assessore all’agricoltura Fernanda Cecchini, la Giunta regionale dell’Umbria ha avviato due sottomisure del Psr 2014-2020 per l’Umbria relative agli interventi 16.5.1, a sostegno dell’azione congiunta per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico, e 16.6.1 a sostegno alla cooperazione per la fornitura di biomassa per la produzione di energia e processi industriali. Entrambe le misure possono ...

cambiamenti climatici : addio a quarto inverno più caldo di sempre : Primavera alle porte, addio all'inverno che si è classificato come il quarto più caldo di sempre sul pianeta a livello climatologico facendo registrare una temperatura, sulla superficie della terra e ...

Efficienza energetica e cambiamenti climatici : oltre 2 milioni di euro per l’equity crowdfunding di Green Energy Storage : oltre 2 milioni di euro di adesioni da parte di investitori privati: si chiude con un grande successo la campagna di equity crowdfunding lanciata sulla piattaforma italiana Mamacrowd da Green Energy Storage (GES), la startup dell’Efficienza energetica nata nel 2016 che ha sviluppato un sistema di accumulo organico per le energie rinnovabili basato sul chinone, molecola che si estrae dai vegetali e dagli scarti del petrolio. Obiettivo di GES è ...

"La famiglia è l'unica cosa che ci salva nonostante tutto. I cambiamenti climatici? È come se l'uomo volesse suicidarsi' : Oggi viviamo nel mondo della comunicazione tecnologica più avanzata possibile, ma questa wi-fi tra vivi e morti esiste da più di tremila anni ed è potentissima, forse, dell'ultimo smartphone che ...

"La famiglia è l’unica cosa che ci salva nonostante tutto. I cambiamenti climatici? È come se l'uomo volesse suicidarsi" : "Magari si potesse misurare il dolore umano con numeri chiari e non con parole incerte, magari ci fosse un modo di sapere quanto abbiamo sofferto e magari il dolore fosse materiale e misurabile. Il dolore – scrive Manuel Vilas nel suo primo libro pubblicato in Italia, "In tutto c'è stata bellezza" (Guanda, trad.ne di Bruno Arpaia) - non è assolutamente un impedimento alla gioia, perché, è legato alla ...

I cambiamenti climatici sono l’eredità più letale lasciata ai giovani - la “Guerra del Vietnam” di questa generazione : Quando si parla di disomogeneità tra le generazioni, si pensa che non ci sia nulla di sbagliato, almeno con la versione di essa che esiste dal XX secolo. Questo tipo di disomogeneità è basato sull’idea che la vita debba migliorare gradualmente, da una generazione all’altra: debba essere più sicura, più prospera, più sana, più lunga. Questo significa che i bambini dovranno vivere una vita migliore rispetto ai loro genitori. Ma ora questo modello ...

Crozza e il discorso sui cambiamenti climatici : “Greta Thunberg ha fatto il cu*** ai grandi della Terra. Zingaretti nemmeno in tre vite” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, il pungente monologo di Maurizio Crozza che con la consueta ironia analizza i Fridays for Future, le manifestazioni contro il cambiamento globale che ha coinvolto i giovani di tutto il mondo: “Oh, ragazzi… che sarà mai, per un po’ di gas serra non è mai morto nessuno. Abbiamo ancora 2 anni, calma. E poi magari s’aggiusta tutto”. Video Nove L'articolo Crozza e ...

Sciopero globale per i cambiamenti climatici anche in Val Simeto : La piccola Santa Maria di Licodia ha ospitato stamani, venerdì 15 marzo 2019, l'evento in contemporanea mondiale del GlobalStrikeforfuture, per imporre all'agenda politica globale il tema della tutela ambientale contro il cambiamento climatico. Animata dall'Associazione Cultura è Progresso, la manifestazione ha visto pure coinvolte l'associazione ViviSimeto, ...

Global Strike for Future : ecco come sarebbe il futuro della Terra senza un’azione rapida contro i cambiamenti climatici : Il nostro clima ha modellato la vita sulla Terra per migliaia di anni. La combinazione di atmosfera, oceani, terre, ghiaccio e la vita sul nostro pianeta che agisce sotto il potere del sole crea il clima in cui viviamo. L’atmosfera della Terra è uno strato sottile in termini relativi come la buccia di una mela, avvolto intorno al pianeta. È prevalentemente costituita da azoto e ossigeno, ma contiene anche altri gas serra, come l’anidride ...