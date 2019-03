Cina | impianto chimico esploso | bilancio sale a oltre 60 morti

Disastro ambientale in Cina : esplode un impianto chimico - tante le vittime : Un Disastro ambientale si è verificato nella giornata di giovedì 21 marzo in Cina, esattamente nella località di Yancheng situata nella provincia cinese del Jiangsu. Un impianto chimico della...

Cina : Xi Jinping sull’incidente dell’impianto chimico - “serve più sicurezza” : “Ho subito dato indicazioni ai dicasteri competenti di cercare di ridurre in ogni modo la perdita di vite umane, di intervenire tempestivamente e di trarre lezione da questo incidente, per svolgere l’attività produttiva in un contesto di maggiore sicurezza“. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, a proposito dell’esplosione di un impianto chimico avvenuta ieri nella provincia di ...

Cina - esplosione in un impianto chimico : almeno 47 morti - decine di feriti in condizioni critiche : Gravissimo il bilancio della violenta esplosione che giovedì ha devastato l'impianto chimico della Tianjiayi Chemical e le aree limitrofe a Yancheng, nella provincia del Jiangsu in Cina. Centinaia i feriti, di cui una novantina in condizioni critiche. Registrato anche un sisma di magnitudo 2.2 dopo l’esplosione.Continua a leggere

Cina : esplosione in un impianto chimico - dal primo bilancio 12 feriti : Una violenta esplosione si è verificata nell’impianto chimico della Tianjiayi Chemical, nelle aree limitrofe a Yancheng, provincia orientale del Jiangsu, causando in base a un calcolo ufficioso almeno 12 feriti. La notizia è riportata dai media cinesi, secondo cui l’incidente è avvenuto alle 14:50 locali (le 7:50 italiane). Nello stesso momento, l’agenzia cinese sui terremoti ha registrato una scossa di magnitudo 2.2 a ...