Bologna Giù dall’ottavo piano in via Quirino di Marzio | morti due ragazzi di 14 e 11 anni

Serie A Torino - Mazzarri : «Bologna temibilissimo - con Mihajlovic giocano spregiudicati» : Chiusura su Lyanco ed Edera , domani avversari: "Si spera che facciano bene a Bologna e crescano per poi tornare con noi.: SEGUI LIVE Torino-BOLOGNA Tutto sul Torino Classifica Serie A La cronaca

Maran - a Bologna col giusto atteggiamento : ANSA, - CAGLIARI, 9 MAR - "Ci aspetta una partita importante, ma come tante altre. Entrando in campo con la testa giusta potremo fare una buona prestazione. Siamo noi gli artefici della partita di ...

Giulia Bongiorno contro i magistrati di Bologna : "Delitto d'onore? Ecco cosa proprio non torna" : "Premesso che rispetto le sentenze", dice Giulia Bongiorno prima di sferrare un attacco a certi magistrati, "e che quindi non intendo criticare i giudici di Bologna, perché so bene che si sono mossi nell'ambito della legge, devo però dire che non condivido il principio grazie al quale è stata ridott

Giulia Bongiorno critica la sentenza di Bologna : "Tempesta emotiva è un passo indietro verso il ritorno al delitto d'onore" : "Premesso che rispetto le sentenze, e che quindi non intendo criticare i giudici di Bologna, perché so bene che si sono mossi nell'ambito della legge, devo però dire che non condivido il principio grazie al quale è stata ridotta la pena a un uomo che ha ucciso la sua compagna. Leggo che è stato valorizzato come attenuante il suo stato d'animo, determinato dalla gelosia. Ecco, tanto poco lo condivido, quel principio, ...

Bologna-Juventus - Mihajlovic : 'Giocando così ci salveremo - questa è la strada giusta' : Nonostante la sconfitta, il Bologna può uscire a testa alta dalla sfida contro la Juventus. L'1-0 del Dall'Ara può comunque rendere soddisfatto Sinisa Mihajlovic, che in queste ultime settimane ha ...

Bologna-Juventus - le pagelle : Dybala e Perin i migliori. CR7 giù di tono : Queste le pagelle della Juventus. Perin 7 Parata decisiva su Sansone nel recupero, per il resto qualche brivido sulle conclusioni, fuori, di Santander, Sansone e Edera nel primo tempo. De Sciglio 5,5 ...

Inter - Icardi vuole interrompere il digiuno di gol col Bologna : Interrompere una striscia di 5 partite senza gol in campionato. Mauro Icardi punta il Bologna per tornare a fare gol in Serie A. Come scrive il Corriere dello Sport , soltanto in un'altra occasione il capitano dell' Inter non è andato in rete in cinque presenze di fila: dal 21 settembre al 26 ottobre 2014, prima di sbloccarsi contro il Cesena.

Anno giudiziario a Bologna : emergenza furti nelle case e reati sessuali : L'allarme del procuratore generale della Corte d'appello Ignazio De Francisci. In aumento le richieste di protezione internazionale

