UFC – Conor McGregor pronto a tornare nella gabbia | “sono in trattativa | ecco la data!”

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019)UFC: il fighter irlandese ha ammesso di essere inper ria combattere nel mese di luglio Mentre è ancora impegnato a ‘scontare’ la sua sospensione dopo la rissa risalente a UFC 229,guarda già al futuro. Il fighter irlandese èa rie svela ai microfoni di ABC-7 di tenersi in forma aspettando l’esito delle trattative per un match nel mese di luglio: “siamo attualmente in trattative. Puntiamo a luglio, vedremo cosa succede. Sono. Stamattina stavo facendo degli sprint in pendenza sul tapis roulant del mio programma, ilF.A.S.T. program, soggiornando in una stanza d’albergo. Quindi stiamo continuando a lavorarci su“.Resta ancora da decidere la location per l’evento e soprattutto l’avversario. Non è un segreto che ...

4onceit : #UFC Conor McGregor vuole tornare a combattere a luglio -