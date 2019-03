Rai | Flavio Montrucchio avvistato a Viale Mazzini | game show all' orizzonte?

L’Eredità - “Flavio Insinna a rischio sostituzione” : la Rai targata M5s-Lega discute le sorti del popolare quiz : Acque agitate a Viale Mazzini sul fronte preserale, non dal punto di vista auditel perché in quella fascia oraria Rai1 può sorridere considerando la leadership indiscussa da anni. La nuova governance gialloverde ha voglia però di cambiamento e sono iniziate le prime manovre per la stagione 2019-2020, con la presentazione dei palinsesti prevista il prossimo giugno. È Repubblica a riportare l’agitazione di Magnolia, società di produzione che ...

L'Eredità - una voce catastrofica. "Programma dimezzato" - il colpo di grazia Rai a Flavio Insinna : Giuseppe Candela per Dagospia lancia una una nuova indiscrezione su L'Eredità di Flavio Insinna, in particolare sulla nuova edizione del 2020, che starebbe facendo storcere il naso a Magnolia, proprietaria del format. Il motivo? I responsabili dei palinsesti di Raiuno vorrebbero dimezzare il game sh

L'Eredità - Flavio Insinna fatto fuori. Quasi ufficiale - Dagospia sgancia la bomba : cosa tramano in Rai : Giuseppe Candela su Dagospia svela le incognite dei vertici di viale Mazzini sulle conduzioni di Flavio Insinna e Gabriele Corsi. Nonostante l’andamento positivo negli ascolti, la conduzione del romano all’Eredità starebbe incontrando malumori tra alcuni dirigenti Rai. Per di più, già al momento del

L'Eredità - Flavio Insinna e l'annuncio epocale del concorrente su Raiuno : "Sposerò il mio compagno" : Un annuncio epocale quello andato in onda a L'Eredità davanti agli occhi sgranati per lo stupore di Flavio Insinna. Il concorrente Nicola Dalla Torre ha annunciato in diretta che sposerà il suo compagno Manuel Puddu. Dalla Torre, che arriva da Ponte di Piave nel Trevigiano, ha fissato già la data al

L'Eredità - Flavio Insinna e la bomba di Claudio Lippi : "Perché la Rai doveva fermare tutto" : "L'Eredità era da fermare". Il 4 febbraio Claudio Lippi torna in tv su Canale Italia con La tua voce, ma intervistato da TvBlog dice la sua sulla Rai e nello specifico sul quiz del preserale condotto, non senza polemiche, da Flavio Insinna. Leggi anche: "Vi piace L'Eredità di Insinna?". Sondaggio ag