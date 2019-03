Per Francesca, 34enne morta di parto, fatale un’embolia amniotica. Domani i funerali in Puglia (Di venerdì 22 marzo 2019) Saranno celebrati Domani in Puglia i funerali di Francesca Schirinzi, la trentaquattrenne morta dopo il parto a Oderzo (Treviso) il 13 marzo scorso. Dopo l’autopsia la salma è stata riconsegnata alla famiglia, che ha deciso di darle l’ultimo saluto a Castrignano del Capo, città natale della giovane che viveva nel Veneziano.



