Nexi - Castagna : Banco Bpm valuta ipotesi cessione una quota con Ipo : Milano, 22 mar., askanews, - Banco Bpm non esclude l'ipotesi di poter cedere una quota della partecipazionedetenuta in Nexi, societa' prossima all'Ipo per lo sbarco in Borsa. Lo ha confermato l'Ad ...