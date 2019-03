Matteo Salvini | tre siluri contro Luigi Di Maio | Quando sento parlare di

Matteo Salvini - botto Lega : i due big che scippa a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : La Lega sfonda nel Lazio e crea un terremoto nel centrodestra locale, ma con evidenti ripercussioni nazionali. Nicola Ottaviani di Forza Italia e Monica Picca di Fratelli d'Italia sono appena passati al Carroccio. Si tratta di due big: Ottaviani, forzista della prima ora a fianco di Silvio Berluscon

Matteo Salvini : "Togliere la cittadinanza al folle che ha sequestrato i ragazzini. Valuteremo se concederla ad Adam" : "Stiamo lavorando per togliere la cittadinanza a questo folle, a questa bestia, a questo assassino". Matteo Salvini usa questi termini per definire l'uomo che ha minacciato di dare fuoco a uno scuolabus con a bordo 51 ragazzini, nel Milanese. L'autore del gesto era l'autista del mezzo e, alla luce di ciò, Salvini spiega: "Ho scritto ieri a tutti i sindaci per controllare la fedina penale di chi ha in mano il trasporto dei nostri figli. In ...

Luigi Di Maio annuncia un piano sulla sicurezza : "Non decide Matteo Salvini" : "Bisogna affrontare il tema della sicurezza interna, anche alla luce di quello che è successo nel Milanese". Intervenendo ad Agorà il ministro dello Sviluppo economico ha annunciato che a breve sarà presentato un programma per la sicurezza di chi vive in Italia. Un concetto, questo, sostenuto dal vicepremier anche in un'intervista a La Stampa: "Credo che l'Italia debba iniziare a dotarsi di una National Security Strategy sul ...

Matteo Salvini : figli altezza e moglie - la carriera del politico : Matteo Salvini: figli altezza e moglie, la carriera del politico carriera e vita privata di Matteo Salvini Condivisibili o meno che siano le proposte e le ideologie (il che, del resto, è un fattore irrinunciabile per chiunque decida di intraprendere una carriera politica), si è comunque costretti ad ammettere che Matteo Salvini abbia rappresentato una figura altrimenti inedita nel panorama della politica italiana. E non tanto per la linea di ...

Matteo Salvini e Lega - sfida finale a Bergamo : Giacomo Stucchi per strappare la città al centrosinistra : Tutto pronto per l'ultima grande sfida della Lega di Matteo Salvini. Tutto pronto dopo l'accordo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, a un tavolo dove il Cav, schiacciato dalle cifre dei sondaggi, ha ben poche carte da giocarsi. Nel mirino di Salvini, ora, c'è la Bergamo dove il sindaco è Giorgio

Francesca Cipriani - proposta indecente a Matteo Salvini : 'Se arriva al 40 per cento...' : Ha mai pensato di candidarsi con la Lega alle europee? "Potrei esser Supercipri, la paladina che cambierà il mondo, come il mio personaggio di Colorado ". Per restare ai temi vicini alla Lega, cosa ...

Danilo Toninelli - sfiducia respinta ma Lega e Matteo Salvini lo scaricano : foto clamorosa : Dileggiato, deriso e insultato in aula. Ma salvo. Danilo Toninelli non perde il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: al Senato non passa la mozione di sfiducia, grazie a a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti. La mozione di sfiducia era stata presentata dal Pd, a prima firma

Matteo Salvini si commuove : dal Senato giunge il 'no' al processo a suo carico : Il Senato, lo scorso mercoledì 20 marzo, ha deciso di votare contro l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Matteo Salvini finisce in lacrime e ringrazia il Movimento 5 Stelle "Amo l'Italia, miei figli e il mio lavoro", ha confidato il ministro Matteo Salvini prima di fermarsi un attimo, per via della commozione. Poi, è tornato a parlare il leader del Carroccio, nel corso del suo sentito e ...

Autobus in fiamme - Matteo Salvini durissimo : "Via la cittadinanza al senegalese. Vado fino in fondo" : "L'infame non doveva essere alla guida di quell'Autobus, e su questo sto andando fino in fondo". Matteo Salvini, entra nel merito della strage sfiorata a San Donato Milanese dove l'autista di un Autobus con 51 ragazzini a bordo ha minacciato di ucciderli tutti e ha dato poi fuoco al mezzo: "Mi sono

Matteo Salvini si commuove : 'Potevano cambiarmi la vita'. E poi salta la riunione di governo : Si commuove Matteo Salvini dopo la lettura in aula della sua relazione sul caso Diciotti. Ai suoi che lo prendono in giro, dice: 'Ma vorrei vedere voi ... Alla fine si vota su di te, su una scelta che ...

Matteo Salvini si commuove : "Potevano cambiarmi la vita". E poi salta la riunione di governo : Si commuove Matteo Salvini dopo la lettura in aula della sua relazione sul caso Diciotti. Ai suoi che lo prendono in giro, dice: "Ma vorrei vedere voi... Alla fine si vota su di te, su una scelta che hai fatto. Su una cosa che ti riguarda e che può cambiarti la vita...", riporta il Corriere della Se

Matteo Salvini : "Non vado al pranzo con Xi Jinping al Quirinale. Sarò in Basilicata" : "Io non andrò al Quirinale al pranzo con il presidente cinese Xi Jinping, ci saranno esponenti della Lega, io sarò in Basilicata". Lo ha Matteo Salvini a 24Mattino di Maria Latella su Radio 24.

Quanto guadagna Matteo Salvini : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Matteo Salvini: stipendio e dichiarazione redditi Matteo Salvini: Quanto guadagna, ecco la dichiarazione dei redditi Il tema degli stipendi dei nostri politici ha da sempre tenuto alta l’ attenzione degli italiani, con una parte di essa speranzosa in un effettivo ridimensionamento dei costi della politica. In campagna elettorale, le proposte dei partiti usciti vittoriosi sembravano accomodarsi proprio a questo sentito bisogno ...

