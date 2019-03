Luca Casarini indagato per il soccorso dei migranti sulla Mare Jonio

Mare Jonio - Luca Casarini indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina : È entrato come persona informata sui fatti ed è uscito da indagato. Dopo un interrogatorio di quasi 8 ore Luca Casarini esce dalla caserma della Guardia di finanza di Lampedusa con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In qualità di capo missione della Ong Mediterranea Casarini ha condiviso operativamente le decisioni prese dal comandante della Mare Jonio, Pietro Marrone, quindi è anch’egli sotto indagine ...

Ong - chi finanzia le barche di Luca Casarini e compagni : quei clamorosi 485mila euro : «Ciao amico! Naviga con noi! Sostieni Mediterranea Saving Humans, aderisci al crowdfounding, finanzia la barca "Mare Jonio" che se ne fotte della legge, delle autorità e che si fa guidare da simpatici pregiudicati come Luca Casarini! Contatta "Banca etica" che ha organizzato il crowdfounding (va ben

Alessandro Sallusti - come massacra Luca Casarini : "Più parla - più Salvini cresce" : A furia di farneticare che la colpa dei morti in mare è tutta di Matteo Salvini, arrivano matti come Ousseynou Sy che decidono di "vendicare" quelle vittime dando fuoco a 51 bambini innocenti che viaggiavano in autobus. E i cantori di questo ritornello, ricorda Alessandro Sallusti sul Giornale, sono

Luca Casarini : ecco cosa diceva dei migranti qualche anno fa - Video : In questi ultimi giorni è balzato agli onori della cronaca Luca Casarini , al comando della missione " traghetta migranti " della nave Mare Jonio di Mediterranea , la ONG nata nei centri sociali ...

La notizia del ritorno di Luca Casarini sulla scena politica : C'è un “caso Luca Casarini” nella vicenda della Mare Jonio sbarcata a Lampedusa con 49 migranti a bordo. L'ex leader no global, militante dei centri sociali vicini all'Autonomia veneta che svolge il ruolo di Capo missione della nave umanitaria viene indicato senza mezzi termini dal ministro dell'Interno Salvini come il vero responsabile dell'azione, perché non crede sia stata una coincidenza l'incontro in mare tra soccorritori e gommone in ...

La notizia del ritorno di Luca Casarini sulla scena politica : C'è un 'caso Luca Casarini' nella vicenda della Mare Jonio sbarcata a Lampedusa con 49 migranti a bordo. L'ex leader no global, militante dei centri sociali vicini all'Autonomia veneta che svolge il ...

Lampedusa - Luca Casarini : «La mia evoluzione dalle piazze alle ong. E certo non mi fermerò» : «L'unica cosa che mi interessava era che queste persone arrivassero a toccare terra in un luogo sicuro. E ce l'abbiamo fatta. Quello che succederà dopo, ora non conta»

Dopo la direttiva di stop del Viminale la nave ha tirato dritto. La missione legata a Sinistra Italiana. La guida Luca Casarini : Un mondo che si oppone in maniera netta a Matteo Salvini e che fa della battaglia sui migranti il cuore della sua azione. Lo stesso Fratoianni è stato più volte sulla navi ong, così come Erasmo ...

Luca Casarini sulla nave Mare Jonio : il ribelle veneto dal G8 alle Ong : Intanto il tempo passa, ma non la passione per la politica. E non scorda i vecchi amici. Celebra perfino il matrimonio della figlia di Toni Negri con un compagno. Nel 2014 si candida al Parlamento ...

Chi è Luca Casarini dai centri sociali a Mediterranea : Il G8 di Genova è uno dei momenti più caldi, in cui ottiene grande visibilità come portavoce dei manifestanti e con la sua "Dichiarazione di guerra" contro i potenti del mondo, che fa subito scalpore.

Migranti a Lampedusa - Luca Casarini a capo della missione Ong : il ritorno dell'ex Disobbediente del G8 a Genova : Ma è la contestazione del G8 di Genova a farlo salire agli onori della cronaca nella veste di portavoce e leader dei Disobbedienti. Candidato nel 1999 alle elezioni comunali di Padova, Casarini è ...

Luca Casarini - da tuta bianca a salvatore dei migranti : Icona dell'universo No Global, a 51 anni si è imbarcato in una nuova avventura: soccorrere i naufraghi del Mediterraneo

Luca Casarini : il ribelle veneto dalle Tute bianche ai migranti della Mare Jonio : Intanto fa una scelta di vita e si trasferisce a Palermo, città della compagna, e mette al mondo due figli. Apre anche una partita Iva e lavora nel cooworking e arriva persino a difendere i piccoli ...

Riecco Luca Casarini - dai centri sociali alla nave Ong : Il giro del mondo di Luca Casarini non è ancora finito. A 51 anni l'ex big dei no-global italiani si trova a bordo della nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans, ha i gradi di capo missione e lancia appelli per far sbarcare in porto i 49 migranti soccorsi il 18 marzo al largo di Lampedusa. Dietro di sé Casarini ha una lunga carriera che lui stesso definisce, nella biografia del suo blog sull'HuffPost, “un caleidoscopio”. Cioè un ...