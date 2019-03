Ginnastica | Coppa del Mondo | Vanessa Ferrari e Lara Mori | serve una nuova magia a Doha

oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019)ci riprovano, dopo il doppio podio conquistato a Baku le due azzurre andranno a caccia di unaal corpo libero. Appuntamento per sabato 23 marzo (ore 15.55) con la quarta tappa delladeldiartistica, a(Qatar) verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e le nostre portacolori vogliono essere assolute protagoniste come sono riuscite a fare domenica scorsa in Azerbaijan.La bresciana, in testa alla classifica di specialità, scenderà in pedana per seconda e sarà chiamata a eseguire un esercizio di spessore per continuare a inseguire il pass per il Sol Levante. La Leonessa, terza settimana scorsa e vincitrice un mese fa a Melbourne, si rimette in gioco dopo una qualifica in cui ha commesso delle sbavature: l’uscita di pedana sulla prima diagonale e lo Tsukahara ...

