Esposto Codacons su bisfenolo nei cartoni per trasporto pizze

Codacons su Ing Bank : Esposto a Procura e Antitrust. "Via pubblicità da web" : A seguito della decisione di Bankitalia di sospendere le operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank per carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, ...

Ennesima brusca frenata della metro di Milano - quattro feriti. Esposto Codacons in procura : Questa volta la circolazione non è stata sospesa. E i feriti - nessuno è grave - hanno chiesto aiuto al 118 solo in seguito. L’Ennesima brusca frenata della metropolitana milanese si è verificata qualche minuto prima delle 8 del mattino a Cassina de’ Pecchi, sulla linea «verde», hinterland di Milano. quattro passeggeri sono stati soccorsi in «codic...

Ennesima brusca frenata della metro di Milano - due feriti. Esposto Codacons in procura : Nuova, Ennesima brusca frenata di un treno della metropolitana di Milano. È capitato questa mattina lungo la linea 2, alla stazione di Cassina de’ Pecchi, nell’hinterland della città. I contusi sono due, ma la circolazione non è stata sospesa. L’ultimo caso simile risale a sabato scorso, su un treno della linea 1, all’altezza della banchina di Cado...

Il Codacons e l’Esposto all’Antitrust per il televoto di Sanremo : “Il pubblico annullato e umiliato - reso inutile dalle altre giurie” : Il Codacons presenta un esposto all'Antitrust per il televoto del Festival di Sanremo 2019. Il risultato del televoto è stato completamente ribaltato da quello delle altre giurie e l'associazione dei consumatori presenterà domani un esposto formale all'Autorità per la concorrenza. L'oggetto della denunciando è il meccanismo di voto dell'ultima serata del Festival di Sanremo, che si è tenuta ieri sera, sabato 9 febbraio. Al termine della ...

